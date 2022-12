Mondial de football au Qatar : effervescence et perturbations à Lille après la victoire du Maroc

Des feux d'artifices brillent dans le ciel Lillois, les coups de klaxons fusent ... Les supporters de l'équipe du Maroc sont déjà en pleine célébration dans la capitale des Flandres. Et il y a de quoi faire la fête, c'est la première fois qu'un pays africain entre en demi-finale de la Coupe du Monde de Football.

Un enthousiasme général du côté de Wazemmes

Comme pour les matchs précédents du Maroc, c'est autour de la Porte des Postes que se rassemblent les supporters et les familles pour vivre ensemble ce moment de joie. Des feux d'artifices sont tirés, les supporters brandissent des drapeaux et des fumigènes rouges colorent l'atmosphère dans un torrent de cris et d'applaudissements.

La Grand-Place est aussi prise d'assaut

Des centaines de supporters sont aussi en plein cœur de Lille, sur le Théâtre du Nord et la Grand-Place. Là aussi, drapeaux, fumigènes et cris de joie sont au rendez-vous.

Des perturbations sur les lignes de bus

L'envers de ces célébrations en pleines rues, c'est le blocage des routes et la complexification du trafic. Ilevia annonce déjà la déviation des lignes Lianes 4, 5, 7, 92 et des Citadines 5 et 14. La Citadine de Lille ne circulera pas ce soir.

Des routes bloquées

Impossible de circuler en voiture entre le "rond-point au Serpent" à la Porte des Postes. Des dizaines de CRS bloquent le passage et surveillent les supporters.

Lors du dernier match du Maroc, les forces de l'ordre avaient utilisé du gaz lacrymogène pour disperser la foule.