Mondial de football au Quatar : ces rares Alsaciens qui ont disputé une Coupe du monde

Le suspense sera levé ce mercredi 9 novembre. Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps dévoilera sa liste de 26 joueurs pour le Mondial au Qatar. Jonathan Clauss espère faire partie des heureux élus, le défenseur de l'Olympique de Marseille, originaire d'Osthoffen (à l'ouest de Strasbourg) rejoindrait ainsi la liste des rares Alsaciens à avoir disputé une coupe du monde de foot.

Huit joueurs sélectionnés

Le dernier à avoir connu cet honneur est Morgan Schneiderlin. L'enfant de Zellwiller a été repêché pour la Coupe du monde au Brésil en 2014. Il a disputé un match de poule, le troisième, contre l'Equateur (0-0) dans le mythique stade du Maracana.

Il y a bien plus longtemps, le gardien Albert Rust a participé au Mondial au Mexique en 1986 en compagnie du milieu de terrain Bernard Genghini. Le natif de Soultz avait déjà été de la partie quatre ans plus tôt en Espagne, où il formait le carré magique avec Platini, Tigana et Giresse. L’aventure s’était arrêtée en demi-finale face aux Allemands à Séville.

Légende du Racing, l’attaquant Gérard Hausser a joué avec les Bleus le Mondial 1966 en Angleterre. Le défenseur Raymond Kaelbel et le gardien François Remetter ont disputé la coupe du monde en 1954, puis en 1958 où ils ont terminé troisièmes en Suède. Entre les deux guerres, Fritz Keller en 1934 et Oscar Heisserer en 1938 avaient été les précurseurs.

D’autres Alsaciens sont eux passés tout près de ce grand bonheur, notamment Léonard Specht et Marc Keller.