Mondial de football féminin : le président de la fédération espagnole embrasse une joueuse sur la bouche

La scène se déroule après le coup de sifflet final, alors que les joueuses espagnoles célèbrent leur victoire au moment de monter sur le podium pour récupérer leur médaille et le trophée. Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, saisit à deux mains le visage de l'attaquante Jennifer Hermoso et l'embrasse sur la bouche. Un geste qui choque immédiatement téléspectateurs et internautes qui n'hésitent pas à dénoncer une agression sexuelle.

ⓘ Publicité

Tout de suite après le baiser, depuis les vestiaires, la n°10 de la Roja déclare en direct sur les réseaux sociaux : "ça ne m'a pas plu, hein!". Mais quelques heures plus tard, par le biais d'un communiqué transmis par la fédération aux médias, la footballeuse tente de désamorcer la polémique. Jenni Hermoso y parle "d'un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire d'une Coupe du monde". "Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c'était un geste naturel d'affection et de gratitude", ajoute-t-elle.

Un président déjà accusé de détournement de fonds

Même discours du coté de Luis Rubiales, qui préfère retenir le titre de championnes du Monde gagné par ses joueuses. "Je ne tiens pas compte des réactions des idiots et des stupides, c'est juste un geste entre deux amis qui célèbrent quelque chose. On va profiter de tout ça", a-t-il scandé dans la foulée sur une chaîne espagnole.

La polémique risque de ne pas retomber tout de suite, puisque les joueuses de la Roja ont critiqué avant la compétition les méthodes "dictatoriales" au sein de leur staff. D'autant que leur président est déjà dans la tourmente : en poste depuis 2018, Luis Rubiales est notamment accusé d'avoir détourner l’argent de sa fédération pour organiser des fêtes privées.