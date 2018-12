Mondial de football féminin : les Bleues affronteront la Corée du Sud, la Norvège et le Nigéria

La France, hôte de la compétition du 7 juin au 7 juillet, affrontera la Corée du Sud, la Norvège puis le Nigeria. C'est un "groupe relevé" estime leur sélectionneur, Corinne Diacre, après le tirage au sort réalisé samedi à Boulogne-Billancourt. Les Bleues disputeront leurs trois premières rencontres le vendredi 7 juin à Paris contre la Corée du Sud pour le match d'ouverture, puis le mercredi 12 juin à Nice contre la Norvège et enfin le lundi 17 juin à Rennes face au Nigeria.

L'idée, c'est de finir les premières et d'aller le plus loin possible" - Corinne Diacre, sélectionneur des Bleues

Pour Corinne Diacre, "c'est un groupe relevé mais quand on voit les 23 équipes qualifiées, je ne m'attendais pas à autre chose (...) L'idée, c'est de finir premières et d'aller le plus loin possible. Le niveau se relève vraiment, l'écart entre les équipes diminue". Invité de la cérémonie du tirage au sort, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a dit qu'il était à la disposition de Corinne Diacre : "En tant que pays organisateur, il y a une attente forcément. Elle sait ce qui l'attend mais cela ne doit pas être quelque chose de négatif, elle sait aussi qu'elle aura le soutien du public français".

La Coupe du monde féminine aura lieu du 7 juin au 7 juillet dans neuf villes hôtes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. La finale aura lieu à Lyon. L'équipe de France féminine est troisième au classement de la FIFA, elle n'a jamais remporté de titre mondial.