Mondial féminin : la vente de produits dérivés a du mal à décoller

Les Françaises jouent ce vendredi leur place en demi-finale de la Coupe du monde de football. Les Bleues affrontent les Américaines en quart de finale. Mais malgré des audiences records à la télévision, l’engouement pour les matchs peine à se faire ressentir chez les commerçants bordelais.

Ils comptaient sur la vente de produits dérivés pour booster leur chiffre d’affaires du mois de juin, mais pour l’instant, ça traîne un peu, notamment du côté de la vente des maillots. Ils ont beau être mis en avant sur des portants, Alexandre, vendeur, a du mal à écouler son stock.

J'en vends un à deux par jour, c'est peu par rapport à l'an dernier où je vendais dix maillots de l'équipe de France par jour. Les quarts de finale, l'année dernière, étaient vraiment un des matchs décisifs. C'est là que les gens venaient acheter leurs maillots parce qu'ils commençaient à croire en la victoire. Pour la Coupe du monde féminine, je pense que ça prendra un peu plus d'importance dans notre chiffre d'affaires quand on aura passé les quarts.

Même constat dans la boutique de déguisements de Kelly. Ses articles tricolores sont en place depuis un mois.

On a commandé 25 perruques, en se fiant à l'année dernière. Du coup, on a du rab. Il m'en reste... 25.

Beaucoup de Bordelais ressortent les tenues et le maquillage déjà acheté l’an dernier. C'est ce que fait Adrien, mais ça n’enlève rien au soutien qu’ils apportent à l’équipe de France.

J'ai plein d'amis qui suivent la Coupe du monde. Je regarde aussi avec ma copine, elle crie pendant les matchs, elle s'énerve ! "Allez, on y était presque !" Ça nous éclate. Et on va certainement se réunir pour regarder les quarts, puis la demi-finale et la finale. C'est génial.