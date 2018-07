Yonne, France

Ils ont parcouru 8000 km en une douzaine de jours pour voir deux matchs de l'équipe de France au Mondial en Russie. 9 supporters de l'AJA viennent de rentrer à Auxerre, des souvenirs plein la tête et des images plein les yeux. Déçus du match contre le Danemark, ils ont assisté à la démonstration offensive des bleus en 8eme de finale contre l'Argentine.

"Ce qu'on retient, c'est l'accueil des Russes, qui adorent les Français" - Aurélien et Thibaud, supporters de l'AJA

Thibaud et Aurélien sont d'accord pour dire que cette aventure en Russie n'a pas été de tout repos.... mais qu'est-ce que c'était bien : "c'était mémorable, faire 8000 kilomètres en douze jours. Ce qu'on retient, c'est l'accueil des Russes, qui adorent les Français. C'était un gros trip entre copains. Des bons moments et des beaux paysages".

Un match inoubliable face à l'Argentine

Pour Aurélien comme pour Thibaud, seul le match insipide contre le Danemark est à oublier. En revanche, le 4-3 contre l'Argentine est inoubliable. "C'est le plus beau match qu'on n'ait jamais vu, assure Thibaud. A la fin, j'avais les larmes aux yeux ! C'était la folie". "Auxerre-Zénith Saint-Pétersbourg, et France-Argentine, ça restera les 2 matchs gravés dans ma mémoire", confirme Aurélien.

Aller au bout de ce Mondial

A présent, place aux quarts de finale. Les deux compéres attendent avec impatience le match de ce vendredi après-midi face à l'Uruguay. "Avec le capital-confiance que les Bleus ont pris face à l'Argentine, ça peut le faire", veut croire Thibaud. Aurélien voit plus loin. Selon lui, les Bleus ont le potentiel pour aller au bout de cette coupe du monde. "20 ans après, on veut à nouveau soulever la coupe du monde. Il y a un bon groupe, il n'y a pas de raison !" Un petit rappel : la France et l'Uruguay s'étaient rencontrés en coupe du monde en 2010, et il y avait eu 0-0 en phase de poule. Il faudra un vainqueur ce vendredi.