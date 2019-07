Mondiaux de natation 2019 : la nageuse de Montpellier, Marie Wattel, échoue en finale du 100 mètres papillon

Montpellier - France

A 22 ans, la nageuse de Montpellier Marie Wattel (3MUC Natation) n'a pas réalisé son rêve, ce lundi, sur 100m papillon : décrocher une médaille lors des mondiaux de natation organisés à Gwangju, en Corée du sud. Brillante lors de sa demi-finale remportée la veille, avec le troisième meilleur temps des engagées, la lilloise d'origine n'est pas parvenue à aller aussi vite en finale et à battre son record personnel établi ce dimanche (57'). Elle a cette fois pris la huitième et dernière place (57'29), dans une course remportée par la canadienne Maragaret MacNeil (55'83).

La progression se poursuit, cependant, pour celle qui constitue l'un des grands espoirs de la natation tricolore. Il s'agissait de sa première finale mondiale, elle qui a déjà été médaillée au niveau européen.