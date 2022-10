Monnaie : "je m'épanouie dans mon rôle d'arbitre"

Cette année, se tenaient la 21 ème édition des journées de l'arbitrage du 18 au 30 octobre. Le programme était axé sur le recrutement et la fidélisation des arbitres. Car certaines fédérations sportives enregistrent un déficit du nombre d'arbitres…

A Monnaie, hier après-midi, alors que les joueurs des deux équipes arrivent progressivement, habillé de noir et blanc, le jeune arbitre du district sort de son vestiaire. Rémi Norgieux, à uniforme impeccable de la tête aux pieds. Avant d'aller s'échauffer, il raconte les quelques difficultés qu'il rencontre parfois, "je sais, par mon expérience, que le plus "chiant", c'est les parents qui sont sur le côté. Des fois, forcément, il y a des petites insultes. Mais voilà, une des qualités principales de l'arbitre, c'est d'être sourds."

L'importance du dialogue

Il faudrait donc savoir être sourd pour être arbitre, mais aussi fait preuve de patience et de dialogue. "Nous, on est là pour parler. En c'est vrai qu'il y a la manière de parler. Des fois, les joueurs ne comprennent pas ça. On essaie au maximum d'être des "psychologues" pour eux et de les écouter. "

Avant le début du match, l'arbitre enfile un maillot orange fluo et inspecte l'équipements des joueurs… Et c'est vrai que pour eux, c'est parfois compliquer de se faire réprimander une fois sur le terrain, comme l'explique Enzo, "on a toujours envie de gagner. Du coup, si ça va contre nos pensées, on a envie de contredire..."

Un respect à entretenir

Du côté des éducateurs, le respect de l'arbitre fait partie intégrante de la formation, comme l'explique Thomas Chartier, de Monnaie. "Ils ont interdiction de lui dire un mot, sinon je les sanctionne tout de suite__, si l'arbitre ne le fait pas. D'autant plus avec les jeunes. A partir du moment ou un de mes joueurs parle pour la deuxième fois à l'arbitre, il vient s'asseoir sur le banc à côté de moi. Et on n'en parle plus."

Les fédérations manquent parfois d'arbitres, mais Rémi, qui parle avant tout de sa passion pour le foot, souhaite continuer et devenir arbitre professionnel. Il aimerait aussi promouvoir son activité et lui donner une meilleure image. En 2021, on comptait 21 000 arbitres officiels, 1000 arbitres féminines et 94 arbitres en Ligue 1 et Ligue 2