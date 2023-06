"Monsieur Denisot, vous avez tué le club" : la colère des supporters après la relégation de la Berri

Le dégoût et la colère : voilà les sentiments qui animent les supporters de la Berrichonne Football ce mardi soir. On connaissait les difficultés financières du club. Elles sont confirmées par la décision de la DNCG de rétrograder le club en National 2 , malgré le maintien sportif assuré fin mai. Le club fait appel et conserve un mince espoir de débuter la saison 2023-2024 en National. Mais cela ne calme pas les supporters.

Depuis le rachat du club castelroussin par le groupe saoudien United World, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées : la relégation sportive en National, les difficultés financières, le manque d'investissement, l'effectif amoindri mercato après mercato... La liste est longue. "United a tué notre club en deux ans ! La Berri a toujours été saine financièrement et ils ont tout dilapidé. Honte à eux !", s'exclame Christophe, un habitué des gradins du stade Gaston-Petit.

Il ne croit pas aux déclarations de la Berri, qui assure que le délai de l'appel "permettra de trouver une solution pour assurer le maintien en National". Christophe est sceptique. "Ils avaient tout le temps de sauver le club, d'apporter les documents nécessaires. S'ils ne l'ont pas fait, c'est que le club n'intéresse plus United. Ce sont des menteurs", tonne le supporter. Thomas Le Gargam, lui, veut y croire. Le président des supporters Red Blue Angels "essaie de s'accrocher au peu d'espoir qu'il y a".

Quel avenir pour la Berrichonne Foot ?

Cet espoir ne masque pas la colère. "Sincèrement, c'est du dégoût. C'est une catastrophe pour le club, la ville et le département. Je pense aux collaborateurs, aux salariés, aux bénévoles qui doivent être dans un état pas possible, aux gamins du centre de formation qui vont être mis dehors", ajoute Thomas.

Quelle sera la suite ? Pour Christophe, tout est à reconstruire. "Que United nous laisse ! Qu'ils partent, qu'ils s'en aillent avec leur académie ! Repartons avec des petits moyens, reconstruisons avec de vrais amoureux du club", réclame le supporter. Il en veut aux dirigeants en place : le directeur général Patrick Trotignon et l'ancien président Michel Denisot. "Qui a fait venir United World à la Berrichonne ? C'est Michel Denisot. On lui doit des choses, c'est lui qui a fait revenir le professionnalisme à Châteauroux quand le club était au plus bas. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire : lui et Patrick Trotignon ont tué le club", conclut Christophe.