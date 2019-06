Mont-de-Marsan : les bars attendent les spectateurs pour les matchs de foot des Bleues

Mont-de-Marsan, France

Vendredi soir, vous avez peut-être prévu de regarder le match des Bleues, chez vous, ou en terrasse. Les footballeuses françaises affrontent les Etats-Unis, en quart de finale de la Coupe du monde. Un match très attendu puisque les américaines sont championnes du monde en titre. Dans les Landes, les bars se préparent à l’événement. Mais pour l'instant le public n'est pas vraiment au rendez-vous. "Pour l'instant on diffuse seulement les matchs de l'équipe de France, explique Mathieu, serveur place Pitrac à Mont-de-Marsan. On a pas grand monde, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec les hommes l'année dernière. Mais j'imagine que si les Bleues passent en demie-finale il y aura moins de monde que pour les hommes, mais beaucoup plus que maintenant." Le restaurateur du Potcheen le confirme : "si les Bleues gagnent, on installera un grand écran sur la place Pitrac pour les demies-finales."

Même constat place Saint Roch, à Mont-de-Marsan. Roger, restaurateur, regrette que les supporters soient peu nombreux en terrasse : "Les gens ne sont pas du tout intéressés. Mais je pense que si les filles passent en demie-finale, il y aura beaucoup plus de monde. Je trouve ça dommage que les gens ne s'intéressent pas à cette Coupe du monde comme à celle de l'année dernière."

Si les spectateurs ne sont pas encore dans les bars, ils sont bien chez eux derrière leurs écrans. Lors du huitième de finale, dimanche dernier, face au Brésil, plus de 11 millions de personnes ont regardé le match à la télé. C'est la meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues. C'est à peine 1 million de moins que les garçons, l'année dernière, au même stade de la compétition. Un peu plus de 12 millions de personnes avaient regardé le huitième de finale de la Coupe du monde 2018.

Coup d'envoi du match vendredi 28 juin à 21 heures. Entre autres, le match sera diffusé au Potcheen, place Pitrac, mais aussi au Bistrot Saint Roch, ou encore au O'Green Oak, place Joseph Pancaut.