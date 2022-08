Montanier sur le mercato du TFC : "On se prépare à tout"

A trois semaines maintenant de la fin du mercato, le coach Philippe Montanier a évoqué le mercato toulousain avant la deuxième journée de Ligue 1 à Troyes. Sans certitude de conserver ses meilleurs joueurs.

"On sait qu'on peut perdre deux ou trois joueurs"

"C'est difficile de prédire l'avenir. C'est un marché très spécial cette année parce que ça ne bouge pas trop. Est-ce que ça va s'affoler dans les derniers jours ? Est-ce que ça va rester plat ? Nous on se prépare à tout. On sait qu'on peut perdre deux ou trois joueurs majeurs dans les derniers jours. Comme on peut aussi les garder. C'est une habitude pour les entraîneurs. Il suffit qu'un club mette suffisamment d'arguments financiers et pour le joueur et pour le club pour que ça change la donne", explique le coach.

Concernant d'éventuels arrivées, Philippe Montanier ne s'avance pas trop : "Si on pouvait récupérer un joueur... Mais je n'y pense pas trop. On a un groupe compétitif en qualité et en quantité suffisante. On s'adaptera en fonction de la situation."