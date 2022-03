"On monte à Paris": les supporters de l'OGC Nice déjà prêts pour la finale de la coupe de France

"On monte à Paris, on monte à Paris !" Laetitia répète plusieurs fois cette phrase, au milieu des cris de joie de ses amis. Le petit groupe vient de quitter la tribune, ce mardi soir. Dix minutes à peine se sont écoulées depuis le coup de sifflet final et la qualification de l'OGC Nice pour la finale de la coupe de France aux dépens de Versailles. Et déjà, ces jeunes supporters se demandent comment faire pour se rendre au Stade de France le 8 mai pour la finale

"Cela sent l'arrêt de travail" rigole l'un d'eux. "On monte, on réserve un hôtel pour quatre jours !" Dans la foule qui quitte, frigorifiée mais heureuse, l'Allianz Riviera, certains supporters racontent leurs souvenirs de 1997, quand l'OGC Nice avait joué - et gagné - la finale de la coupe de France au Parc des Princes. "Bien sûr qu'on va y aller le 8 mai ! On était montés il y a 25 ans, on ira à nouveau et il faudra gagner."

Banderole déployée pendant la demi-finale Nice-Versailles © Maxppp - Maxppp

Du côté des joueurs, on espère une marée niçoise le 8 mai à Paris, pour que "le Stade de France soit rouge et noir" selon les mots d'Andy Delort, capitaine des Aiglons lors de la demi-finale. L'OGC Nice a déjà donné les premières indications sur la manière de réserver sa place. Les abonnés auront une priorité.