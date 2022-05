L'AJA "retrouve sa place" en Ligue 1, "ce n'est clairement pas un club de Ligue 2", dit Djibril Cissé

"Auxerre n'est clairement pas un club de Ligue 2, c'est un club emblématique, historique de Ligue 1, donc il retrouve sa place", réagit Djibril Cissé, qui a débuté sa carrière à l'AJ Auxerre sous la houlette de Guy Roux, alors que l'AJA est remontée en Ligue 1 dimanche soir en battant Saint-Étienne.

Sur le point de prendre un avion en Guyane, l'ancien international a suivi le match face à Saint-Étienne sur son téléphone, à l'aéroport. "C'est cool, c'était un bon moment", dit il. "Ca n'a pas été facile d'éliminer Saint-Étienne. C'est quand même un mini-exploit", analyse celui qui a été élu deux fois meilleur buteur de Ligue 1 avec l'AJA. Il a été impressionné par la qualité de jeu : "Ils ont été solides, ils ont montré beaucoup de maturité, à un moment donné on se demandait même qui était en Ligue 1 et qui était en Ligue 2".

"Félicitations, je suis hyper content, pour le public et pour les joueurs surtout. C'est quand même eux qui ont fait le travail", salue Djibril Cissé. "Pour Guy Roux aussi, parce que c'est quelqu'un d'important dans l'historique du club".

Compliqué de se maintenir l'année prochaine ? La réponse de Djibril Cissé est catégorique : "Non, parce qu'à l'AJA on a l'habitude d'être en Ligue 1. On doit faire les bons recrutements", conclut celui qui a été le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club.