Montée de Rodez en Ligue 2 : plus de 6 000 personnes attendues au stade jeudi soir

C'est sans doute la bonne cette fois...Contraints de patienter le week-end dernier, les ruthénois peuvent décrocher ce jeudi soir officiellement leur montée en Ligue 2. A domicile, la fête sera plus folle.

Laurent Peyrelade et ses joueurs pourront compter sur le douxième homme ce jeudi soir

Rodez, France

A Rodez ce jeudi soir, 6 400 personnes sont attendues dans une ambiance des grands soirs, comme on n'en a pas connu depuis plus de dix ans au stade Paul Lignon. Le RAF peut décrocher son accession en Ligue 2 en battant Boulogne pour le compte de la 30ème journée de National. Les supporters du Rodez Aveyron Football s’arrachent les billets pour fêter ça.

Le club va sans doute devoir refuser du monde

Les guichets sont officiellement fermés depuis mercredi. Les 4 400 places assises du stade Paul Lignon ont toutes été vendues. Depuis, le club a donc ouvert la seconde billetterie, 2 000 places debout. Et vu les appels au RAF, il y a très peu de chances qu’il en reste au moment de l’ouverture du stade. 6 400, c'est une affluence record comparable à celle du match de Coupe de France face à Montpellier en 2014. Mais en championnat, cela fait très longtemps qu’un telle affluence n’a pas été atteinte, dix ans, peut-être 15...« Je n’étais pas au RAF à ce moment-là… » s’amuse un des jeunes salariés du club. Le RAF attire bien au-delà des frontières de l’Aveyron. 15% viennent d’ailleurs et surtout des départements limitrophes de Midi-Pyrénées et de l’Hérault.

Une remontée historique

Si le club ne l'emporte pas ce jeudi soir, il devra de nouveau compter sur un faux pas de Laval à Pau vendredi. Mais son accession est désormais certaine, ce n'est qu'une question de temps. Cela fait 26 années (saison 1992-1993) que les ruthénois n'ont pas évolué dans l'antichambre de l'élite du football français. Le match est programmé à 20 heures. Les portes du stade ouvriront à 19h.