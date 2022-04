Montée du TFC en Ligue 1 : "Le club a retrouvé son identité" (Fabien Barthez)

INTERVIEW FRANCE BLEU | L'ancien gardien du TFC et de l'équipe de France s'exprime au lendemain de la remontée de son club formateur. Toulousain, ariégeois et tarnais à la fois, le Divin Chauve explique que le TFC doit en partie son succès à son identité régionale.

Ses prises de parole sont plutôt rares dans les médias. Fabien Barthez, qui vit sa retraite de footballeur professionnel dans l'agglomération de Toulouse, préfère rester discret. Mais quand France Bleu lui a proposé de s'exprimer sur la montée de son club formateur en Ligue 1, il n'a pas hésité un instant.

Un long entretien, lors duquel le champion du monde 1998 livre son amour du TFC et de sa région. Fabien Barthez a commencé le football dans le club de Lavelanet en Ariège, avant de rejoindre Toulouse en 1986 pour y faire ses débuts professionnels quatre ans plus tard. Le gardien emblématique de l'OM, passé aussi par Monaco, Manchester United et Nantes, avait "pigé" la saison dernière pour accompagner les gardiens du Tef'. C'est bien à Toulouse et en Occitanie qu'il s'épanouit. Il était au Stadium lundi soir...heureux...

France Bleu Occitanie : Fabien Barthez, comment avez-vous vécu cette soirée de lundi ?

Fabien Barthez : J'ai plusieurs cartes ! On va dire tout ce qui est ariégeois, tarnais, etc tout ça, Midi-Pyrénées finalement...On est tous supporteurs du Téfécé évidemment. Cette émotion, c'est ce qu'apporte le sport et le football, on est à la recherche d'émotions et c'est ce qu'on a retrouvé. C'est ce qu'on a retrouvé hier soir et durant toute la saison aussi. C'est vrai que toute la saison a été faite de bonheur, de bonnes émotions. C'est ce qu'on recherche avant tout.

FBO : C'est dû à quoi ça? Pour vous, c'est le président, c'est l'effectif, c'est la data ?

FB : C'est un tout. Déjà, le Téfécé avait perdu pendant une dizaine d'années son identité. Le Téfécé n'avait plus d'identité. Pendant dix ans, la direction faisait ce qu'il y avait à faire mais bon...Le Téfécé était devenu un club qui accrochait pas.

FBO : Mais alors, c'est quoi l'identité du Téfécé pour vous?

FB : L'identité du Téfécé, c'est le club d'une région. Vous avez d'un côté Bordeaux, de l'autre côté Montpellier. Au milieu, vous avez Toulouse. Nous sommes quand même une région de sportifs. Vous prenez le foot, vous prenez le rugby ou prenez le hand. Donc moi, ça ne m'étonne pas de voir ce que j'ai vu ces derniers temps. Le Stadium, on peut le remplir.

FBO : On n'y croyait plus à ça. Finalement, on disait que le foot à Toulouse, ça ne marcherait plus ?

FB : Ah oui, mais moi, j'y croyais toujours. J'y ai toujours cru. Quand vous avez des passionnés à la tête du club, ça peut marcher.

FBO : Vous dites "nous" Fabien Barthez à propos du TFC, ça veut dire que c'est une partie de vous qui monte en Ligue 1 ?

FB : Oui j'ai été formé ici. Je suis d'ici. Oui, voilà, je suis un Ariégeois, mais la population toulousaine, c'est le Tarn et Garonne, l'Ariège, le Gers. Voilà, on est tous de la région.J'ai été formé à Toulouse, je vis sur Toulouse depuis que j'ai arrêté ma carrière. Le lendemain de mon dernier match, j'étais sur Toulouse et depuis, je n'ai pas bougé. Donc je suis chez moi.

FBO : Quand on a gagné comme vous une finale de Coupe du monde, remporté une finale de Ligue des champions, qu'est ce qui fait cette magie que vous avez connu hier soir ?

FB : Qu'est ce qui fait cette magie? C'est la vie, c'est la vie de groupe, c'est la vie du club. Je peux passer par de bons moments, par de mauvais moments. Voilà, durant ces deux saisons, depuis que Damien Comolli a pris les rênes, l'ascenseur émotionnel a été quand même assez élevé. Donc quand on a le coup de sifflet final comme hier, il y a tout ça qui te passe par la tête.

FBO : C'était une bonne chose pour vous que le public envahisse la pelouse ?

FB : Mais bien sûr !!! Je vous parle en tant que pur footballeur. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas eu d'incident. Mais il fallait que tout le monde partage ça. C'est une communion exceptionnelle entre les joueurs et le public. C'est ça le foot, c'est ça qui fait vibrer.

FBO : Et une ville, une grande ville de France, ça brille par son club de foot, en plus du rugby !!?

FB : C'est une évidence. C'est beaucoup mieux. Je suis très proche, très proche du Stade Toulousain. J'adore le rugby. À Toulouse, on a les deux.

FBO : D'ailleurs, il y a un rapprochement qui s'opère entre les deux clubs et quelque chose d'assez naturel qui est en train de se faire ?

FB : Oui, ça se fait naturellement. Vous avez déjà à la tête des deux club des hommes qui savent où ils vont. Il y a des jeunes qui en veulent. Qui vont les faire grandir. Pour moi, ça s'appelle l'humilité. Il faut beaucoup d'humilité dans le sport de haut niveau et donc on partage ces idées.

FBO : Vous les avez pratiqués de près ces joueurs, en faisant quelques piges auprès des gardiens. Cette génération de joueurs mélangés, jeunes, des pitchouns, des étrangers, cette génération insouciante elle vous inspire quoi?

FB : Moi je n'appelle pas ça une génération insouciante.Le foot a toujours été un mélange. Il y a des jeunes, il y a des joueurs étrangers qui arrivent. Nous, les footballeurs, les sportifs et les footballeurs, c'est sur le terrain qu'on se retrouve. Dans chaque domaine, vous avez un président, vous avez un entraîneur et c'est eux qui ont créé cette osmose, qui ont créé ces liens et qui donnent à ce résultat. Donc, il faut dire chapeau à Damien et à Philippe (ndlr : Comolli et Montanier, Président et entraîneur du TFC).

FBO : Le plus dur commence. Le maintien en Ligue 1.

FB : Ah oui, c'est sûr qu'après vous passez à la réalité. Ca n'a strictement rien à voir. Il y a tellement de paramètres. Mais avant tout, ça passe par là. Ça passe beaucoup, par le plaisir. Enlever le négatif de sa tête, enlever les préjugés, ne pas avoir peur de redescende pour justement profiter et prendre du plaisir.