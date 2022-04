Montée en Ligue 2 : a-t-on raison de s'enflammer pour le Stade Lavallois ?

Au coup de sifflet final contre Sedan lundi soir, les 5.521 spectateurs ont chaviré de bonheur. Déjà parce que leur équipe avait écrasé son adversaire sur un score net de 3-0, mais aussi (et surtout) parce que Laval prenait huit points d'avance sur Concarneau (3e) et cinq point sur son dauphin Annecy. Il y avait déjà comme un air de fête et de montée en Ligue 2. Les supporters y croient dur comme fer, et les joueurs évidemment un peu plus chaque semaine. Lundi ils ont dansé au pied de la tribune Crédit Mutuel avec les fans, le speaker hurlait "en route pour la Ligue 2" dans les enceintes du stade.

Il faudrait une sacrée dégringolade de l'équipe pour ne pas aller en Ligue 2. Sortons la calculette : il reste six matchs à jouer, 18 points à distribuer. Les Tango en ont points d'avance sur la troisième place synonyme de barrages, et neuf sur le quatrième. Mais attention à l'enflammade quand même.

La dernière fois que Laval a eu un matelas bien confortable en étant sur le podium c'était il y a trois ans jour pour jour. Les Tango avaient battu Le Mans lors de la 29e journée de National (3-1, le 6 avril 2019). Au sortir du derby, ils comptaient cinq points d'avance sur le quatrième, mais derrière l'équipe s'était effondrée. Une seule victoire en cinq matchs. La montée était passée sous le nez des Mayennais.

Aujourd'hui il reste donc six rencontres dont une contre un gros poisson du championnat : Concarneau le 18 avril. Si Laval maintient la cadence la montée pourrait être fêtée contre le Red Star à domicile le 6 mai. Les dirigeants envisagent d'ailleurs des festivités ce jour-là, comme un feu d'artifice.