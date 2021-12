Montée en Ligue 2, bilan mercato, formation : le directeur général de la Berri fait le point

A l'issue de la 16ème journée du championnat national, les footballeurs de la Berri ont du retard. Ils occupent la sixième place avec 27 points. Les Castelroussins ont donc sept points de retard sur le leader Concarneau, six points sur Villefranche-Beaujolais et cinq points de retard sur le troisième Annecy : "Nous sommes encore dans les temps de passage. Il ne faut pas s'affoler car le championnat va se jouer en deuxième partie de saison." précise Patrick Trotignon, le directeur général de la Berri.

Un renfort voir deux au tout début du mois de janvier

Les dirigeants Castelroussins ont déjà établi des contacts avec un milieu défensif très expérimenté qui a déjà évolué en ligue 2. L'idée c'est qu'il soit du déplacement à Bastia-Borgo le vendredi 7 janvier 2022 et peut-être un défenseur pour palier à la blessure et l'éloignement du terrain d'Adam Mbengue. L'ancien joueur du stade Malherbe de Caen pourrait être absent jusqu'à fin janvier voir début février. Au rayon des départs, le club, pour le moment, n'a pas reçu la moindre proposition pour Ilyas Chouaref qui a refusé une prolongation avec son club formateur. Romain Sans, voire, Léandro Moranté pourraient être prêtés. Le secteur sportif se réunit cette semaine pour faire le point avec les joueurs en question.

Le nouveau centre de formation de la Berri devrait être inauguré au mois de Mars

Soixante couchages seront à la disposition du centre de formation avec des chambres à deux lits avec douches incorporées et des chambres à quatre lits avec des douches collectives : "Il y aura tous les bureaux du centre administratif de la section professionnelle. Il y aura aussi les vestiaires pour la section professionnelle dans le bâtiment blanc situé avenue de la Châtre. Nous aurons également une magnifique salle de musculation qui sera entièrement équipée. Au total, en ce qui concerne les terrains, nous aurons trois terrains plus un demi-terrain pour l'entraînement des gardiens de but. L'inauguration aura lieu dans les premiers mois de l'année 2022 et nous espérons bien inviter quelques stars du football" détaille Patrick Trotignon.

L'académie de United Word serra opérationnelle en septembre 2022

L'académie de United World va permettre à de jeunes joueurs étrangers de bénéficier du savoir faire Français en matière de formation. Cette académie privée sera adossée au centre de formation, en utilisant les compétences de la Berrichonne à la demande du groupe international United World. L'idée est d'accueillir dans cette nouvelle structure une vingtaine de jeune par saison. Le montant pour intégrer une telle structure se situe en 30 et 50 000 euros. Cette nouvelle académie pourrait se situer au Centre Technique Régional route de Velles à Châteauroux, ou pourquoi pas à la Martinerie.