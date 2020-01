Montpellier affrontera Belfort en 8ème de finale de la coupe de France

Montpellier - France

L'équipe de football de Montpellier s'est qualifiée ce dimanche pour les huitièmes de finale de la coupe de France en battant Caen (ligue 2) 5 buts à zéro.

Au prochain tour, le MHSC se déplacera à Belfort, une équipe de nationale 2 qui s'est qualifiée en battant Nancy ce weekend.

L’entraîneur de Belfort, Jean-Paul Simon est ravi "On a notre ligue, c'est génial, Montpellier c'est une belle équipe qui a été championne de France il y a 6 ans au moment où nous montions en nationale. Montpellier c'était le meilleur tirage pour nous, si on gagne c'est génial, si on perd ce sera fabuleux aussi"

Jean-Paul Simon, l’entraîneur de Belfort Copier

Les huitièmes de finale de la coupe de France se dérouleront le 28 ou 29 janvier prochain.

