Le buteur de la Paillade pourrait avoir joué son dernier match sous les couleurs de Montpellier. Tout proche de s'engager avec l'OGC Nice, Andy Delort a quitté la pelouse de la Mosson, non sans émotion, après avoir marqué contre Lorient, ce dimanche.

Montpellier : Andy Delort, des larmes et des adieux ?

Andy Delort a marqué le troisième but pailladin

La scène n'a échappé à personne, et tout le monde en a fait la même déduction. Ce dimanche après-midi, alors que la Paillade attend toujours de savoir si Andy Delort va quitter le MHSC et alors qu'il ne s'est pas exprimé publiquement pour dire ce qu'il comptait faire, le buteur sétois a quitté le terrain de la Mosson les larmes aux yeux, lors de la réception de Lorient. Comme s'il venait d'y disputer son dernier match, même si personne ne peut encore l'affirmer sans guillemet.

Remplacé par Florent Mollet avant les arrêts de jeu (89') et après avoir marqué (3-1), l'ancien toulousain est en tous cas resté un long moment sur la pelouse avant de la quitter. Le brassard donné à Téji Savanier, qu'il a serré dans ses bras, l'international algérien a ensuite enchaîné les accolades avec plusieurs de ses partenaires. Le regard humide. Celui d'un homme que l'OGC Nice convoite depuis plusieurs semaines et que le club azuréen semble plus que jamais en passe d'attirer.

Alors qu'il laissait ses partenaires finir le match, Andy Delort a ainsi eu le droit à une ovation de la part d'une partie de l'enceinte, avant d'étreindre son coach sur le bord du terrain, puis d'embrasser et de taper dans la main de son président.

Andy Delort, s'il s'en va, l'aura donc fait sans véritablement saluer un public qu'il a régalé pendant plus de trois années, et qui l'a porté sans compter sur la même durée. Quelques applaudissements de sa part après son but, un salut de la main en se dirigeant vers son banc, dans la foulée. Une sortie sobre, que personne n'imaginait, que personne n'avait souhaité.

Et si ce départ a provoqué la tristesse de tous les supporters héraultais, il a aussi réveillé la colère de certains d'entre eux. En effet, si son football a souvent déchaîné les passions, la tournure des événements déchaine désormais les tensions. Il y a ce silence face aux convoitises, assimilé à une envie subite de changer d'air, mais il y aussi les opérations et les tractations, en coulisses, depuis plusieurs semaines. Souvent sous le feu des projecteurs, c'est sous le feu des critiques que le buteur de la Paillade est aujourd'hui placé. Une partie des fans ne comprend pas, et affirme qu'elle ne pardonnera pas.

En cause, non pas les ambitions légitimes d'un international algérien, qui aura bientôt 30 ans, mais plutôt les déclarations sans mesure d'un homme aussi attachant que déroutant. Celles d'un enfant de la région, qui n'a jamais cessé de clamer son amour pour le territoire et pour le club. Celles d'un capitaine qui a sans arrêt exprimé sa fierté de porter les couleurs d'une écurie qui l'a relancé. Celles d'un attaquant assoiffé de buts et de victoires, espérant ouvertement qu'ils offriraient l'Europe à Montpellier.

Une chose est certaine, personne ne peut nier qu'Andy Delort a jusque-là tout donné à ceux qui l'ont adulé, au cours des 106 matchs disputés depuis son retour en 2018 : beaucoup de buts (46), beaucoup de passes décisives (21), et autant d'émotions. En revanche, la pilule, en cas de départ, serait difficile à avaler. Et la plaie sans doute longue à cicatriser. S'il s'en va cette semaine, tous les supporters l'auront aimé parce qu'il visait la lune, mais certains lui en voudront parce qu'il l'avait promise. Sa prise de parole, espérée dans les prochains jours, parviendra peut-être à les apaiser.