Montpellier-ASSE en match amical : comment Oscar Garcia met la pression

A un peu plus d'une semaine de la reprise du championnat et juste avant l'avant-dernier match amical contre Montpellier ce jeudi, la stratégie du coach des Verts semble assez clair. Il met la pression sur ses joueurs...et sur ses dirigeants.

Les Verts disputent ce mercredi soir un nouveau match amical, contre Montpellier. La rencontre va se dérouler à partir de 19h au Grau-du-Roi dans le Gard. C'est le cinquième et avant-dernier match amical à dix jours de la reprise contre Nice. Un test forcément intéressant puisque Montpellier est pensionnaire de Ligue 1 comme l'ASSE. Les Verts restent sur un défaite, deux victoires, et un match nul contre la Real Sociedad le week-end dernier. La pression monte, pour les supporters et pour les joueurs, et elle est entretenue par le nouveau coach.

"Personne ne doit être sûr d'être titulaire" (Oscar Garcia dans France Football)

Cette pression qu'on dira "positive", Oscar Garcia la met d'abord sur ses joueurs. Exemple ce mardi dans une interview à France Football : "Personne ne doit être sûr d'être titulaire" explique-t-il en insistant sur le fait qu'il ferait très vite appel aux jeunes. C'est un message clair envoyé aux gros salaires...

"Il est très urgent d'avoir des joueurs" (Oscar Garcia dans La Tribune Le Progrès)

Mais cette pression, le Catalan la met aussi sur ses dirigeants à propos du recrutement. Sans qu'on lui pose la question, il y a deux semaines, il reconnait que lui et ses joueurs ont beaucoup de travail, mais plus généralement le club, donc Roland Romeyer, Bernard Caïazzo, Dominique Rocheteau et la cellule recrutement. Après le match nul samedi, il redit au Progrès qu'il est "très urgent d'avoir des joueurs".

Oscar Garcia était peut-être échauffé par l'affaire Veretout mais ce n'est pas une faute de débutant. D'abord parce qu'il n'est pas débutant. Et surout il maîtrise sa communication. L'Espagnol est diplômé de journalisme donc il sait très bien comment ses paroles sont interprétées dans le vestiaire et dans les bureaux de l'Étrat.

