Montpellier - ASSE : la quête du dernier souffle et de la régularité

En déplacement dans l’Hérault ce dimanche (35e journée), l'AS Saint-Étienne cherchera à se montrer plus solide que face à Paris et Brest. À quatre journées de la fin, il va falloir trouver des ressources physiques et mentales

Dans sa quête de maintien l'AS Saint-Étienne se perd parfois en route. Lors des deux dernières rencontres (face à Paris et Brest) deux fois elle a ouvert le score. Deux fois elle s'est inclinée. Quinze points ont été laissés en route cette saison alors que les Verts avaient pris les devants. Quinze points qui amèneraient l'ASSE dans la course à l'Europe et pas dans celle du maintien.

Loin de ces calculs d'apothicaire Claude Puel attend plus de régularité : "On a été déficient là-dessus la semaine dernière. Physiquement et en terme de jeu on a eu des coupures très importantes. Il n'est pas évident de ramener un résultat probant en comptant éventuellement sur de la chance. On compte sur nous. L'objectif à Montpellier sera de faire un match plein. On sera vigilant car ils ont beaucoup d'arguments offensifs".

Cette saison on n'a pas visé le maintien - Adil Aouchiche

À quatre journées de la fin les Verts disposent de huit points d'avance sur le barragiste (18e). Le maintien n'est donc toujours pas acquis mathématiquement. Il pourrait l'être en cas de victoire à Montpellier si Nîmes et Nantes s'inclinent ce dimanche après-midi.

Pour le milieu de terrain Adil Aouchiche inutile de toute façon de sortir la calculette : "C'est peut-être le match du maintien mais quoi qu'il arrive si on est maintenu on ne va pas s'arrêter là. A la base cette saison on n'a pas visé le bas de tableau. Il faut prendre le maximum de points. Il faut rester régulier et solide".

Green titulaire jusqu'à la fin de la saison ?

Claude Puel sera encore privé de son milieu de terrain fétiche Yvan Neyou pour ce déplacement à Montpellier. Aïmen Moueffek est forfait également. Jessy Moulin est probablement forfait jusqu'à la fin de la saison. Etienne Green sera donc encore titulaire dans les buts (pour la 5e fois). Denis Bouanga effectue son retour de suspension.

