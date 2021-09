Montpellier - ASSE : jour de premières ?

La saison dernière, à l’orée de la 5e journée, les Verts toisaient la Ligue 1 depuis la plus haute marche du podium. Un départ canon avant une brutale coupure de courant de plus de trois mois (aucune victoire entre le 20 septembre et le 16 décembre et 7 défaites consécutives).

Cette année, Claude Puel et ses troupes sont encore en quête de l’interrupteur. La faute à un manque de réalisme offensif. La faute aussi à un calendrier relevé (Lens, Lille, Marseille) lors de ce début de saison.

Montpellier orphelin de Delort et Laborde

Ce dimanche après-midi (13 heures) à Montpellier, la pente, sur le papier, s’infléchie sensiblement. Orphelins d’Andy Delort et de Gaetan Laborde, auteurs à eux deux de 31 buts la saison dernière, les Héraultais doivent se réinventer. "Valère Germain est arrivé répond Claude Puel. La façon de jouer de Montpellier avec son nouvel entraîneur ne varie pas trop. C'est une équipe qui va très vite à l'essentiel sans s'embarrasser de trop de passes dans le camp adverse. Cette équipe reste dangereuse".

Je suis prêt - Ignacio Ramirez

En cela, les Stéphanois pourraient être aidés par la recrue de dernière minute Ignacio Ramirez. Le buteur Uruguayen devrait disputer ses premières minutes sous le maillot stéphanois sur la pelouse de la Mosson. En tout cas il se sent prêt : "J'étais en pleine compétition avec mon précédent club de Liverpool donc j'ai le rythme. Je me suis aussi bien entrainé ici donc je me sens prêt physiquement et en attente des instructions du coach".