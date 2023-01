Montpellier attend son nouveau gardien : Lecomte en pôle, Kovacevic hors course, Gallon comme alternative

Romain Pitau doit attendre avec impatience son nouveau gardien de but

Alors qu'il était apparu dans la danse ces derniers jours, et que des échanges ont bel et bien eu lieu à son sujet, le prometteur bosnien Vladan Kovacevic ne sera pas, sauf coup de théâtre, le successeur de Jonas Omlin à Montpellier. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le jeune homme a finalement reçu un veto de son club et de son coach, ces dernières heures, pour un départ maintenant, à une semaine de la fermeture du marché des transferts.

Selon son entourage et nos informations, ses dirigeants considèrent en effet qu'ils n'ont pas le temps de se retourner pour trouver un remplaçant à celui qui constitue l'une des pièces maitresses de l'actuel leader du championnat polonais.

Cette piste éteinte, le MHSC continue donc d'appuyer sur la plus chaude du moment, validée par le boss et menant à son ancien gardien Benjamin Lecomte.

Un deal pas simple, sur lequel travaillent le club et son président avec l'espoir de le faire aboutir rapidement, puisque l'ex international au salaire important est actuellement à l'Espanyol de Barcelone, où il est prêté depuis le début de saison par l'AS Monaco.

Gauthier Gallon, l'alternative

A moins que Laurent Nicollin et ses hommes ne réactivent finalement et franchement une piste relancée il y a plusieurs jours. Comme indiqué ce lundi dans 100% Paillade , Montpellier songe en effet et depuis un moment à un autre gardien, en Ligue 1 : celui de l'Estac, Gauthier Gallon, passé par le Nîmes Olympique.

L'ancien nîmois plaît beaucoup, du côté de Grammont, lui qui est considéré comme un solide portier du championnat et que la course au maintien n'effraie pas. Selon nos informations, le garçon de 29 ans serait d'ailleurs disposé à rejoindre l'Hérault, alors que le club de l'Aube vient de lui préférer, pour des raisons inconnues, lors des cinq dernières journées, son polonais Mateusz Lis prêté par Southampton.

Dans tous les cas, la Paillade ne peut pas se manquer et s'interroge : une valeur sûre avec un garçon qui connaît le championnat, ou un pari sur l'avenir avec un joueur prometteur ? Un prêt jusqu'en juin, ou bien un long contrat ?

Il s'agirait aussi, dans un monde idéal, de ne pas boucher la voie à Dimitri Bertaud si, après sa convalescence, l'enfant de du club revenait à son meilleur niveau. Même si la priorité, pour l'heure, reste évidemment d'être en Ligue 1 l'an prochain.