Montpellier attire Bingourou Kamara (Strasbourg) suite à la blessure de Dimitry Bertaud

Confronté à la perte pour plusieurs mois de son gardien numéro deux Dimitry Bertaud, le Montpellier Hérault a choisi d'engager le sénégalais Bingourou Kamara. Les pailladins ont trouvé un accord avec le joueur et son club, Strasbourg.

C'est un visage bien connu de la Ligue 1, mais aussi et surtout de Jean-Yves Hours, l'actuel entraîneur des gardiens à Montpellier, qui l'a eu sous ses ordres en Alsace. Un footballeur qui cochait donc deux critères essentiels aux yeux de la direction pailladine, contrainte de réagir rapidement après la blessure à l'entraînement de son numéro 2, Dimitry Bertaud, victime d'une rupture des ligaments croisés, la semaine dernière.

Agé de 25 ans, le sénégalais (1m96) va connaître un quatrième club, après Tours, Strasbourg et Charleroi où il avait été prêté, la saison passée. Comme indiqué ce mercredi par nos confrères de L'Equipe, et nous sommes en mesure avec nos collègues de France Bleu Alsace de le confirmer, celui qui était le quatrième dans la hiérarchie du RCSA, ces dernières semaines, passera sa visite médicale ce jeudi. Il devrait signer un contrat de un an (avec une année en option).

Bingourou Kamara sera le remplaçant de Jonas Omlin qui, quoi qu'il arrive, ne quittera donc pas le MHSC d'ici jeudi soir et la fermeture du marché des transferts (23h). Il sera devant Mathis Carvalho, car si les dirigeants héraultais apprécie le profil de ce dernier, ils ont considéré que le staff devait pouvoir s'appuyer sur un portier plus expérimenté, en cas de pépin chez le suisse et alors que la saison est considérée comme à risque, en raison des quatre descentes.

Le Lion n'a plus joué dans l'élite depuis une défaite contre l'OM, le 6 novembre 2020, mais le jeune homme connaît bien le championnat, puisqu'il a déjà pris part à 27 rencontres.

De son côté, Dimitry Bertaud a été opéré, ces dernières heures. Des nouvelles, positives, ont été données par sa compagne sur les réseaux sociaux. L'ancien vainqueur de la Gambardella avec le club héraultais sera absent jusqu'en mars prochain, au moins.