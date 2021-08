Montpellier : Bertaud ou Omlin, le choix cornélien de Dall'Oglio

Dimitry Bertaud et Jonas Omlin sont deux hommes sur lesquels Montpellier a beaucoup misé : plusieurs années de formation sur le premier, près de six millions d'euros sur le second. Et si au moment de la signature du portier helvète, la hiérarchie apparaissait établie, elle est aujourd'hui remise en cause. En effet, depuis sa titularisation après la blessure du suisse en fin de saison dernière, Dimitry Bertaud a enchaîné les bonnes, voire les excellentes prestations. La Paillade se souvient de la copie quasi parfaite rendue contre Paris, en demi finale de la Coupe de France, et se rend compte que son début d'exercice en cours est à peu près sur les mêmes bases. Face à Lorient, dimanche dernier, un arrêt mémorable dans un duel contre Adrian Grbic, notamment.

L'ancien pensionnaire de l'avenir castriote s'est ainsi élevé au rang de sérieux concurrent pour Jonas Omlin et a provoqué un nouveau casse-tête dans la tête d'Olivier Dall'Oglio, arrivé cet été. Choix de riche, diront certains, mais choix difficile, tout de même. Car si son parcours à Montpellier a été marqué par plusieurs blessures depuis l'été 2020, le rempart de la Nati a tout de même connu une belle progression et n'a pas signé pour jouer les doublures.

De son côté, conforté par ce qu'il produit, l'ancien protégé de Frédéric Garny aspire à du temps de jeu et l'a fait comprendre à ses dirigeants, envisageant même un départ, cet été. Retenu finalement par ses dirigeants, à un an de la fin de son contrat, le jeune homme s'est remis au boulot et attend, comme Jonas Omlin, de savoir quel sort lui réserve son coach.

L'entraîneur de la Paillade va donc devoir trancher, d'ici quelques jours, puisque Jonas Omlin est de retour : "Ce que je remarque, c'est qu'on a deux voire trois bons gardiens. Le troisième est en devenir. Et pour moi, c'est bien. On se rapproche du PSG, finalement, et je vais avoir les mêmes problèmes que Mauricio Pochettino (sourire). Bien sûr qu'il y aura des discussions, on regardera les prestations des uns et des autres et on prendre une décision. On attend que Jonas revienne, il revient assez fort, il travaille beaucoup. Et puis Dimitry, qu'il continue à confirmer comme ça, ça nous ira très bien. C'est toujours délicat les gardiens de but, différent des autres joueurs. Je vais observer comment les deux réagissent, mais je suis content de les avoir, en tous cas", a déclaré Olivier Dall'Oglio, en conférence de presse, après la visite de Lorient.