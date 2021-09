Montpellier - Bordeaux : qui pour remplacer Thuler et accompagner Estève ?

Olivier Dall'Oglio fera-t-il confiance à une charnière pleine de promesse, mais très jeune et encore inexpérimentée, en propulsant Redouane Hal Hal (1m85) aux côtés de Maxime Estève (1m93), face à des girondins dont le coach a souligné la présence de grands gabarits sur les coups de pied arrêtés ? Ou bien optera-t-il pour une solution en apparence plus sécurisante, en faisant glisser Nicolas Cozza ou Arnaud Souquet dans l'axe, avec Maxime Estève ?

Ce mardi, la question n'était pas encore tranchée. Du moins, le coach n'avait pas encore communiqué sa décision aux joueurs concernés : "Je vais en parler à certains, et on tranchera demain (mercredi). J'aime en parler aux joueurs", a simplement déclaré Olivier Dall'Oglio, en conférence de presse.

Redouane Hal Hal n'est plus très loin

La première des possibilités évoquées ne serait pas étonnante, de la part d'un technicien qui confirme, depuis son arrivée, que lancer des jeunes ne lui fait pas peur. Seulement, si ODO est capable de mettre sur sur la feuille de match deux garçons âgés de 18 et 19 ans, il hésite dans le cas précis : "Redouane est un bon défenseur, qui a besoin de trouver de la concentration sur des périodes assez longues, tout un match (...) C'est un défenseur solide, rugueux, très efficace dans les airs (...) Avec lui, on travaille aussi sur la relance, depuis qu'on l'a récupéré. Il a besoin de plus de consistance sur tout ce qu'il fait. Maxime, lui, est capable de rester très concentré sur tout le match. Avec les jeunes joueurs, c'est le soucis qu'on peut avoir. Des sautes de concentration quand ils ne participent pas à l'action. Le travail est là, avec Hal Hal surtout".

Des caractéristiques qui pourraient compter dans le choix d'un coach à la tête d'une formation parfois un peu trop "optimiste" lorsqu'elle attaque, à son goût, et dotée d'un "jeu à risque", qui nécessite des "réactions et des retours puissants à la perte du ballon", et qui exclut "les sautes de présence et de concentration"

Souquet ou Cozza : la sécurité ?

Si Nicolas Cozza (1m78) a souvent évolué comme défenseur central, dans le passé, c'est désormais dans le couloir gauche qu'Olivier Dall'Oglio l'a solidement installé. Cependant, le coach n'exclut pas de titulariser Mihailo Ristic à ce poste, et de faire glisser l'international Espoirs aux côtés de Maxime Estève. Le MHSC se présenterait alors avec deux gauchers dans l'axe.

Un problème pour beaucoup d'entraîneurs, mais pas pour l'ancien dijonnais, qui a expliqué pourquoi, lundi, dans 100% Paillade : "Dans le foot, on considère souvent que les gauchers ne sont que des gauchers, qu'ils n'ont pas de pied droit. C'est surfait, c'est une fausse idée. Moi, je ne suis pas contre le fait d'associer deux gauchers".

Autre possibilité : décaler Arnaud Souquet (1m79) et placer Junior Sambia dans le couloir droit. L'ancien niçois a déjà évolué comme défenseur central, notamment sous Michel Der Zakarian. Ce fut le cas notamment à Amiens et à Angers, lors de sa première saison à Montpellier, mais dans une défense à trois.