Montpellier-Bordeaux : Une belle opportunité de confirmer pour les Girondins

Pas le temps de souffler pour les Girondins et surtout de savourer leur première victoire de la saison dans le Foretz. Il va falloir remettre le bleu de chauffe dès ce mercredi à la Mosson. Les Bordelais espèrent enfin enchaîner un nouveau bon résultat à l'extérieur pour lancer une bonne série.

Cette fois-ci, ce sera un cran au-dessus avec une équipe de Montpellier toujours compliquer à jouer. Peut-être un peu plus joueuse depuis son changement d'entraîneur cet été. Michel Der Zakarian parti à Brest, c'est Olivier Dall'Oglio qui a pris la suite, l'ancien entraîneur du Stade Brestois justement. Les Héraultais réalisent avec lui un début de saison sérieux avec deux victoires deux nuls et deux défaites et sont pour l'instant en milieu de tableau à la 8e place.

Une équipe de Montpellier qui sera un peu amoindrie. Déjà pour rappel, le MHSC a perdu son redoutable duo d'attaquants Delort-Laborde cet été. Le premier a filé à Nice alors que le second a rejoint Rennes. Mais surtout pour la rencontre de ce mercredi, Olivier Dall'Oglio va devoir faire sans sa défense centrale. Mamadou Sakho est blessé et Matheus Thuler suspendu. Ce sera aux attaquants des Girondins d'en profiter. Enfin, l'homme à surveiller est bien sûr Téji Savanier. L'excellent milieu de terrain a encore pris une nouvelle dimension cette saison. Il est désormais le capitaine de cette équipe et réalise un énorme début de saison avec déjà deux buts et deux passes décisives en cinq matchs.