Montpellier - Caen : Ce qu'ils en disent

Midi Libre titre évidemment sur la victoire espérée de Montpellier face à Caen avec ce mot d'ordre : "se dépouiller pour LouLou!". L'équipe insiste dans sa présentation de match sur l'adaptation du plan de jeu des Héraultais au départ programmé de Boudebouz.

Dans Midi Libre Davy Gounel explique que Montpellier est à un carrefour de son histoire après le décès de son président-fondateur Louis Nicollin le 29 juin dernier.

"L'hommage sera immense à n'en pas douter mais sans la victoire, sûr que ça l'emmerderait."

Le quotidien liste les différents hommages attendus ce soir : tifo, maillots noirs en signe de deuil, minute de silence et vidéo du club... "L'hommage sera immense à n'en pas douter, écrit Davy Gounel mais sans la victoire, sûr que ça l'emmerderait."

Le journaliste héraultais relève que pour un club habitué à des saisons sur le fil du maintien (15e l'an passé et une série de 5 défaites en cours en Ligue 1), Montpellier ne devra pas se rater face aux équipes de son championnat à commencer face au SM Caen. Il conclue son article par une saillie de Loulou : "Face à Caen, ça doit passer. On va quand même pas commencer la saison en "se poignardant le cul avec une saucisse, non?" Ah ça non, Loulou, ça non."

Pas d'appel de Une pour le match... mais un avant-goût des 32 degrés attendus ce soir © Radio France - Olivier Duc

Le quotidien sportif L'équipe relève comme Midi Libre que la formation Montpelliéraine a été remaniée avec la refonte de la colonne vertébrale de l''équipe mais doit rechercher un nouvel équilibre en raison du départ attendu de Boudebouz (blessé et absent ce soir)_.

"En son absence, le technicien (Michel Der Zakarian) a légèrement retouché son plan de jeu" et selon Baptiste Chaumier "le grand gagnant du départ programmé de Boudebouz devrait être Kévin Bérigaud."