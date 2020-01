Montpellier disputera les 16e de finale de la coupe de France contre Caen le 19 janvier

Le 16e de finale de la coupe de France de football entre Montpellier et Caen se jouera le dimanche 19 janvier à 17h15.

Montpellier, France

On connaît la date et l'heure du match de 16e de finale de la coupe de France de football entre le MHSC et Caen, ce sera le dimanche 19 janvier à 19h15 au stade de la Mosson.

Un match que vous pourrez suivre en direct sur France Bleu Hérault avec les commentaires de Betrand Queneutte et Geoffrey Dernis.