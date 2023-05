Montpellier : Elye Wahi entre dans une nouvelle dimension

Ils ne sont que onze depuis le début du siècle à avoir inscrit un quadruplé en Ligue 1. Et jusqu'à Elye Wahi, ce dimanche soir, personne ne l'avait fait depuis octobre 2018. La performance du buteur héraultais n'est donc pas anodine, d'autant qu'il est le quatrième plus jeune artificier de la liste, derrière Kylian Mbappe (2018), Alasséane Pléa (2018) et Djibril Cissé (2001).

Au Groupama Stadium, lors de la 34e journée de Ligue 1, il n'a fallu qu'un quart d'heure à l'ancien caennais pour terrasser la défense lyonnaise. Assez différentes, les quatre réalisations ont tout de même des points communs et mettent en valeur les qualités monstrueuses du buteur : explosivité, vitesse, puissance. Sans compter l'adresse et le sang-froid, bien sûr.

Grâce à ce cocktail génial, Wahi a d'abord pris le meilleur sur Lovren pour s'arracher et inscrire le premier du bout du pied devant Lopez. Grâce à cette panoplie fantastique, il est ensuite parvenu à passer devant Lepenant pour aller exécuter le portier lyonnais d'une frappe croisée, à quinze mètres du cadre.

La rapidité et le physique, toujours, pour prendre de vitesse l'ancien défenseur de Liverpool et pour l'obliger à le bousculer, dans la surface, ou encore pour aller dribbler le gardien portugais, servi encore une fois par son compère Joris Chotard, en profondeur.

Elye Wahi, en mode tornade, a donc porté son total à 17 réalisations, depuis le mois d'août, et s'est hissé à la huitième place du classement des buteurs, en Ligue 1 . Une liste dans laquelle il figurerait, peut-être, parmi les trois premiers, s'il avait frappé et transformé les cinq penalties de son capitaine, Téji Savanier. Le jeune homme totaliserait alors 22 pions, devant le Lillois David, et ne serait qu'à deux longueurs de Lacazette et Mbappe.

Mais peu importe le classement ou les spéculations, personne n'est dupe : Wahi est bel et bien un joyau et un ovni, actuellement, dans le foot français, avec 30 buts en 81 matchs, le tout en l'espace de deux saisons et demie. L'ex pépite de la JS Suresnes vient d'ailleurs de dépasser le meilleur total de Laborde (16) et Delort (15), sur une saison à Montpellier, en championnat, et n'est plus qu'à quatre longueurs de Giroud (21), sacré meilleur buteur de Ligue 1, en 2012. Des chiffres qui n'échappent pas au sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll.

Mais surtout, au prodige pailladin, est associée une progression constante, notamment en termes de statistiques, depuis ses débuts en pro, le 16 décembre 2020, à Metz. Et depuis la première fois qu'il a fait trembler les filets, lors de sa deuxième apparition sous Michel Der Zakarian, le 15 janvier 2021, contre Monaco.

Un parcours et une ascension qui forcent le respect et qui affolent de plus en plus la planète foot, avec des prétendants toujours plus gros et toujours plus nombreux. Des écuries qui devront sans aucun doute débourser plus de 30 millions d'euros pour s'attacher ses services, cet été. Depuis un moment, donc, l'avenir de Wahi s'est éclairci. Aujourd'hui, il s'élargit.