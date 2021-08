Montpellier : Gaëtan Laborde va s'engager avec le Stade Rennais

Gaëtan Laborde sera-t-il rennais dans les prochaines heures ? La réponse est oui. Ce lundi, un accord est bel et bien intervenu entre les deux clubs, Montpellier et Rennes, comme indiqué par nos confrères de L'Equipe. Selon nos informations, le montant du transfert s'élèvera même à 15 millions d'euros, minimum. Plus tôt dans la journée, France Bleu Hérault vous révélait qu'une première offre des bretons avait été repoussée, au cours du weekend, alors que Lyon s'était aussi activé et renseigné ces derniers jours, dans ce dossier. Les échanges ont été nombreux et intenses.

Le mercato, lui, se termine ce mardi à minuit, et reste désormais à trouver un accord total au niveau du contrat de l'attaquant de 27 ans, déjà auteur de trois réalisations, cette saison, et qui avait terminé meilleur buteur de la Paillade en Ligue 1, lors de l'exercice précédent. Les deux parties espèrent s'entendre définitivement, dans la soirée ou ce mardi. Gaëtan Laborde possédait un bon de sortie depuis plusieurs mois. Il aura marqué 36 buts et délivré 18 passes décisives en 106 matchs depuis son arrivée, en provenance de Bordeaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Quel remplaçant ?

Pour remplacer sa paire offensive, qui a planté 31 pions en championnat, la saison dernière, le MHSC s'affaire. Sauf surprise de dernière minute, un seul homme sera recruté. Plusieurs pistes avaient été lancées, en prévision, ces dernières semaines. Une semble très chaude : l'ancien marseillais Valère Germain, libre de tout contrat.

Mais ce n'est pas la seule et la direction héraultaise pourrait aussi sortir du chapeau des noms moins attendus. Nous savons par ailleurs que le nîmois Zinédine Ferhat est dans les petits papiers de l'entraîneur héraultais, Olivier Dall'Oglio. L'estimation de son prix peut cependant sembler élevée, dans les conditions économiques actuelles du club : entre 3,5 et 4,5 millions d'euros. Sans compter que la priorité est à priori un avant centre, pour le MHSC.