Montpellier Handball : les supporters appelés à ne pas demander le remboursement de leur abonnement

Chacun reste bien sûr libre de demander ou non le remboursement d'une partie de l'abonnement au MHB pour la saison en cours, inachevée et annulée en raison de l'épidémie de coronavirus. Seulement, le président des Blue Fox, Gérard Didier appelle ses troupes à y renoncer, sur le site internet de l'association : "Suite a la proposition du MHB de trouver des solutions pour vous dédommager de cette perte de rencontres, j’en appel a votre solidarité pour renoncer à ce remboursement au profit de notre club, nous en sortirons encore plus fort grâce a vous".

Le geste a aussitôt été salué par le président du club : "Merci Gérard et merci à tous les blue fox (...) Il n'y a pas que les titres qui marquent l'histoire du MHB", écrit Julien Deljarry, sur son compte twitter.