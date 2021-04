Montpellier Hérault : aucun contrat pro pour les jeunes cette saison ?

Le MHSC réfléchit à l'avenir de ses jeunes et pourrait ne pas signer de nouveau contrat professionnel, en fin de saison. Le club se montre prudent, mise avant tout sur la qualité et attend de connaître le nom de son entraîneur.

Dans un contexte économique tendu, avec les conséquences de la crise sanitaire et des droits télé revus à la baisse, et alors que le budget reste à définir et qu'on ignore le nom du coach pour les saisons prochaines, la prudence est de mise à Montpellier.

Sans compter que le MHSC, comme d'autres, recherche plus que jamais la qualité plutôt que la quantité. Pas question donc, de signer des contrats professionnels à tour de bras ou par principe, en ce moment, à des jeunes dont les dirigeants n'auraient pas la certitude qu'ils seraient aptes à apparaître dans l'élite prochainement.

A l'heure qu'il est, le club ne souhaite pas se précipiter et considère que les joueurs qu'il souhaite à tout prix protéger le sont déjà. Il reste en effet un an de contrat stagiaire à des garçons de la génération 2002 comme Sacha Delaye, Maxime Estève ou encore Enzo Tchato. Des joueurs qui peuvent parfaitement évoluer en Ligue 1, si le coach fait appel à eux, sans pour autant détenir le fameux sésame.

Guermouche, Mendy et Ben Achour dans l'attente

Concernant les garçons dont le contrat stagiaire arrive à expiration, une réflexion est toujours en cours au sujet de Yanis Guermouche, milieu de terrain, et Oucasse Mendy, attaquant. Les deux n'ont jamais joué en Ligue 1 mais le second est apparu une fois dans le groupe pour un match contre Lens, avec Michel Der Zakarian.

Problème, entre guillemets, le MHSC n'aura plus tout à fait la main au delà du 30 avril, et la question de l'entraîneur ne devrait pas être tranchée avant cette date.

Réflexion en cours également autour de Adil Ben Achour (2002), dont le contrat d'un an arrive à terme. Le jeune attaquant est apparu plusieurs fois dans les groupes aux côtés des pros, mais n'a pas encore goûté à la Ligue 1. Son avenir est pour l'heure en suspend et une réunion doit se tenir avec la direction.

De son côté, Samy Benchama pourrait se voir proposer deux années supplémentaires sur son contrat professionnel d'un an, signé l'été dernier, alors que le milieu défensif qui peut aussi évoluer comme central, est notamment courtisé par Niort, en Ligue 2.

Vincenzo Cozzella de retour en Italie ?

Par ailleurs, le gardien Vincenzo Cozzella pourrait rapidement être libre de signer où il le souhaite. C'est en tous cas la tendance. Né lui aussi en 2001, l'italien a bien été mis à l'essai durant un mois avec les pros. Seulement, malgré des qualités et de très gros points forts, notamment sur sa ligne, l'apprentissage du jeune homme a légèrement été retardé dans certains domaines en raison de blessures ces dernières années, et le MHSC ne devrait pas lui proposer de nouveau contrat.

Par ailleurs, Vincenzo Cozzella, dont certains estiment à Montpellier qu'il n'aura aucun mal à rebondir en Serie C (Lega Pro) voire en Serie B italienne, se heurte au fait que l'effectif professionnel héraultais compte actuellement trois gardiens sous contrat : Jonas Omlin, pour les trois saisons suivantes, mais aussi Dimitri Bertaud et Matis Carvalho, jusqu'en juin 2022.