Montpellier Hérault : Axel Kedvesi avec les pros pour la reprise

Gardien de l'équipe U17 du MHSC la saison passée, Axel Kedvesi prendra part aux entrainements de l'équipe première, à partir de lundi. Un concours de circonstances et une jolie promotion pour celui qui, en mai dernier, a pour la première fois été convoqué en équipe de France U17, pour un stage de plusieurs jours à Clairefontaine, ponctué par un amical face au PSG.

Cette fois, le jeune portier est appelé par Olivier Dall'Oglio pour le début de la préparation estivale, en raison de l'absence de Jonas Omlin, blessé en sélection lors de l'Euro mais qui devait, de toute façon, reprendre plus tard avec sa formation.

Par ailleurs, Axel Kedvesi profite du départ de Vincenzo Cozzella, non conservé par le club, mais aussi de la blessure de Djemoui Malek (néo-stagiaire). Enfin, alors qu'il devait rejoindre la Paillade cet été, l'avenir du gardien russe de Castelnau Le Crès Philippe Sukhikh semble aujourd'hui plus incertain.

Dimitry Bertaud, quel avenir ?

Aux côtés d'Axel Kedvesi, le 28 juin, Dimitry Bertaud et Matis Carvalho seront présents pour la reprise. Le second a prolongé mardi dernier et va vivre sa troisième saison sous les couleurs montpelliéraines. Choisi par Teddy Richert, qui a récemment quitté le club, le jeune homme de 22 ans a convaincu ses dirigeants de lui offrir un nouveau contrat.

L'avenir du premier, en revanche, est un peu plus flou. S'il dispose d'une offre de prolongation du MHSC et s'il a toujours rêvé de garder la cage de son club formateur, l'international espoirs français, très séduisant sur la dernière fin de saison, aspire à un temps de jeu plus important.

A un an de la fin de son contrat, lui et son entourage réfléchissent et n'excluent pas un départ, dans la mesure où Jonas Omlin devrait être le numéro un lors de l'exercice 2021/2022. Reste à savoir si le club acceptera de transférer Dimitry Bertaud, en cas d'offre, ou bien si Montpellier et son gardien se mettront d'accord pour une prolongation, avec éventuellement un prêt dans la foulée.