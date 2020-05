Montpellier Hérault : Bedimo, Utaka et Jeunechamp rejoignent le centre de formation

AFP et Fotor

Il y a moins d'un mois, plusieurs modifications avaient été apportées à l'organigramme du Montpellier Hérault, avec notamment le départ en retraite de Robert Nouzaret, et la non reconduction du contrat de Laurent Robert. Aujourd'hui ce sont des arrivées marquantes, qui vont être actées.

Attaquant vedette du club entre 2011 et 2013, John Utaka (38 ans) intégrera le centre de formation dans les prochaines semaines. L'ancien international nigérian commencera à y passer ses diplômes d'éducateur / entraîneur.

De son côté, l'ancien défenseur Henri Bedimo (35 ans), passé par le club héraultais durant la même période que John Utaka, avant de jouer aussi à Lyon et Marseille, continuera de développer son Academy Foot de Douala, au Cameroun en partenariat avec le MHSC et deviendra, lui aussi, éducateur au sein du centre.

Enfin, l'ancien montpelliérain Cyril Jeunechamp (44 ans) restera entraîneur des U19 Nationaux de Castelnau Le Crès, club partenaire du MHSC, mais viendra également donner un coup de main lors de différentes séances, le matin, au centre de formation de son ancien club.

Par ailleurs, Kader Ferhaoui, l'ex international algérien aux plus de 300 matchs avec le MHSC, change de fonction : il rejoint la pré-formation. En revanche, Bruno Lippini (U17) et Joris Marveaux (réserve féminine) quittent le centre de formation et le club.