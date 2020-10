Montpellier-Hérault : Bruno Martini dans un état grave après un arrêt cardiaque

C'est une terrible nouvelle qui est venue secouer le MHSC, ce lundi. A 58 ans, Bruno Martini a été conduit à l'hôpital, dans un état grave, après un arrêt cardiaque survenu devant l'école privée du centre de formation du MHSC, à Grammont, selon nos informations suite à celles révélées par le site Metropolitain. Toujours selon nos informations, l'ancien gardien de but de la Paillade et de l'AJ Auxerre, mais aussi de l'équipe de France, s'est écroulé sur le parking, avant d'être pris en charge par le médecin du centre de formation, puis par les secours. Ces derniers ont pratiqué sur lui un très long massage cardiaque, avant de le transporter à l'hôpital. Les cours et les entraînements prévus en fin de journée ont été annulés, car la nouvelle a bouleversé l'ensemble du club.

Bruno Martini, légende à Auxerre puis à Montpellier, club avec lequel il a disputé plus de cent matchs entre 95 et 99 et avec lequel il a joué la Coupe d'Europe, a aussi marqué l'équipe de France à la fin des années 80 et dans les années 90. Il a notamment disputé l'Euro 92 avec les Bleus. Ensuite, une carrière d'entraîneur, d'abord à la Direction Technique Nationale. Puis un retour à Montpellier en 2014.