Montpellier Hérault : Olivier Dall'Oglio bien placé, Laurent Batllès pas prioritaire

Pas encore de fumée blanche à Montpellier, mais quelques certitudes. D'abord, sauf retournement de situation, Laurent Batllès ne sera pas sur le banc de la Paillade, la saison prochaine. Récent vainqueur du championnat de France de Ligue 2, le coach de l'Estac jouit d'une belle cote de popularité, mais n'a jamais été placé en tête de liste par l'actuel président du club héraultais, qui s'est par ailleurs vu proposer de nombreux entraîneurs ces derniers temps.

Certains membres du MHSC, séduits par son profil, ont bel et bien évoqué son nom et son profil, en interne et jusqu'au sommet de la pyramide, mais contrairement à ce qui a récemment été évoqué, le président n'a, pour sa part, jamais fait de l'ancien milieu de Toulouse une priorité. Il n'a d'ailleurs pas échangé avec lui sur le sujet, malgré des connections potentiellement aisées entre les deux parties, et ne s'est pas renseigné sur ce que lui coûterait un transfert, sachant que Laurent Batllès est sous contrat pour encore deux ans avec le club qu'il vient de propulser en Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio dans le viseur, Sabri Lamouchi plaît aussi

S'il salue évidemment sa réussite, son travail et d'évidentes qualités, Laurent Nicollin a depuis un moment, et pour l'instant, d'autres noms en tête, devant celui de Laurent Batllès : Olivier Dall'Oglio et Sabri Lamouchi, notamment. Le second plaît depuis longtemps au patron du MHSC, qui n'oublie pas que l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire avait qualifié le Stade Rennais pour la Ligue Europa, dès sa première saison sur le banc, avant d'être remercié au cours de son deuxième exercice avec les rouge et noir. Cependant, l'ancien milieu de terrain de l'OM est actuellement sous contrat avec Al-Duhail et semble compliqué à rapatrier.

L'alésien Olivier Dall'Oglio est quant à lui depuis belle lurette dans les petits papiers de Laurent Nicollin, qui le verrait bien prendre la succession de Michel Der Zakarian. Elu meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2016, promu en Ligue 1 avec Dijon en 2017, l'homme de 57 ans a pour lui d'avoir maintenu le DFCO pour la première fois de son histoire avec le quinzième budget de Ligue 1. Aujourd'hui à Brest, Olivier Dall'Oglio tentera à nouveau d'obtenir le maintien, le weekend prochain, avec cette fois le dernier budget de l'élite.

Une possibilité qui, si elle devait aboutir, ne serait sans doute pas officialisée avant l'issue de la 38ème journée. Olivier Dall'Oglio le répète chaque fois que la question lui est posée : sa priorité à lui est de terminer la saison avec le Stade Brestois et de sauver un club avec lequel il lui reste un an de contrat. Une dernière pige sur laquelle un accord ne serait sans doute pas trop compliqué à trouver, avec les dirigeants bretons.