Montpellier Hérault : Damien Le Tallec empêtré dans un casse-tête familial

Jeudi dernier, Damien Le Tallec apprend que sa femme, de nationalité russe, obtient enfin un visa de trois ans pour la France. Le milieu de terrain du MHSC demande alors à son coach s'il peut filer à Moscou pour aller la récupérer, elle et leur fils de 3 ans. Michel Der Zakarian et le staff valident. Seulement, au moment d'embarquer lundi matin, les autorités et la douane russes font marche arrière et ne permettent plus à son épouse de rejoindre la France. Non titulaire d'un passeport français, son simple visa ne suffit plus. Les conditions se durcissent en raison de la crise sanitaire.

Le joueur peut donc partir avec son fils, qui possède la double nationalité, mais sans sa femme. Hors de question, pour celui qui est coupé des siens depuis près de deux mois. Damien Le Tallec rappelle alors son coach et lui fait part de la situation. Embêté pour lui, Michel Der Zakarian n'y voit pas spécialement d'inconvénient, d'autant qu'entre temps, le match amical contre Marseille est annulé. Depuis, le joueur tente par tous les moyens de trouver une solution pour rapatrier sa compagne, mais rentrera quoiqu'il arrive ce jeudi.

Des propos qui fâchent

Dans le journal L'Equipe, ce mardi, le président Laurent Nicollin du MHSC a tenu des propos qui ont blessé l'ancien joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade : "S’il reste en Russie quinze jours, il ne sera pas payé. Moi, il ne m’a rien demandé", avant d'ajouter sur sa situation : "Cela m'en touche une sans faire bouger l'autre". Une dernière phrase que le joueur n'aurait pas beaucoup apprécié, d'autant que le club et le président connaissent parfaitement la complexité de sa situation familiale, visiblement, et que personne n'a, jusque-là, rien eu à redire. Damien Le Tallec n'a d'ailleurs jamais manqué un seul match, depuis son arrivée à Montpellier, pour raisons personnelles. Il sera par ailleurs testé au Covid-19, à son retour à Montpellier.