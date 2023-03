Montpellier Hérault : de l'ombre à la lumière avec Michel Der Zakarian

Depuis sa prise de fonction le 8 février, Michel Der Zakarian demeure imperméable aux louanges. Le coach connaît trop la météo du foot pour croire que trois matchs réussis à la tête du Montpellier Hérault ont définitivement dégagé l'horizon d'une saison orageuse. Sa carrière, et notamment son expérience récente dans le Finistère, lui ont appris que le vent peut tourner à tout moment.

Les compliments actuels sont pourtant mérités, et le changement évident, ne serait-ce qu'en termes de résultats : sept points pris sur les neuf derniers possibles, dont un face au quatrième de Ligue 1, constituent le meilleur total sur trois matchs consécutifs, depuis le début de saison. Et même depuis le début de l'année 2022. Un redressement que l'on doit, notamment, à une plus grande solidité.

Courir pour s'en sortir

À son arrivée, Der Zak s'est en effet attaqué à ce qui constitue le principal souci du MHSC : l'assise défensive. Un chantier qui s'était ouvert sur la fin de son dernier mandat, que Dall'Oglio était parvenu à régler en partie et de manière momentanée, sur ses six premiers mois, et qui est redevenu d'actualité, il y a plus d'un an.

Avec 45 pions encaissés, soit deux par match en moyenne entre la réception de Troyes, en août, et le déplacement à Strasbourg, en février, il y avait urgence à trouver la clef pour fermer les vannes d'un Montpellier qui s'était habitué à boire la tasse.

Pour y parvenir, aussi fou que cela puisse paraître, Michel Der Zakarian a "simplement" rappelé les règles et imposé qu'elles soient de nouveau appliquées : "Il a dit quelque chose d'important : dans le football de haut niveau, si tu ne cours pas, oublie ! Et ce qui a changé depuis trois matchs, c'est que les joueurs, ils courent. Montpellier n'est pas une Ferrari qui peut gagner le championnat du monde, mais il y a de bons joueurs.

C'est une Formule 1. Seulement, si les joueurs ne font pas les efforts, ils roulent en Fiat 500", décrypte Patrice Beaumelle, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire et chroniqueur de 100% Paillade sur France Bleu Hérault.

Faire courir les joueurs, et pas n'importe comment, apparaît comme un ingrédient majeur dans la recette franco-armenienne d'un coach qui est "toujours sur notre dos", confiait d'ailleurs récemment le milieu de terrain Leo Leroy.

La peur a changé de camp

Mais encore fallait-il convaincre les joueurs du bien fondé de sa méthode : "MdZ a filmé une séance d'entraînement et a montré à tout le monde des images qui parlent d'elles-mêmes. Ensuite, il a dit à certains : tu ne veux pas courir ? Tu iras sur le banc ou en tribune (...) Ses joueurs le craignent et sont derrière lui. Il sait ce qu'il veut voir. Et s'il ne le voit pas, il tranche. Michel ne veut pas plaire, ni au peuple ni à son président. Il vient pour gagner des matchs. Il est dans l'exigence du haut niveau" explique Patrice Beaumelle.

Tous les joueurs, y compris les offensifs, défendent contre Lens © Maxppp - Jean Michel Mart

Un fonctionnement qui fait ses preuves, et auquel son groupe semble adhérer, ce qui n'étonne pas Benjamin Psaume : "Si je crains mon entraîneur, je fais tout pour ne pas l'énerver et pour lui plaire (...) Je vois Nordin, je vois Maouassa, depuis un mois... cest exactement ce qu'il se passe, ils veulent plaire à Michel Der Zakarian", détaille l'ancien attaquant de Ligue 1 et Ligue 2, et consultant football, pour France Bleu Hérault*.***

La peur aurait donc changé de camp. Elle était chez les supporters, elle serait désormais dans le vestiaire. Pour autant, Michel Der Zakarian et son staff ne sont pas des dictateurs et le technicien rappelle souvent qu'il aime ses joueurs et qu'il faut aussi les "cajoler", par moment.

"Michel Der Zakarian n'est pas un entraîneur défensif" (Benjamin Psaume)

MdZ n'a pas non plus fait de la ligne arrière son unique objectif et n'est d'ailleurs "pas un entraîneur défensif", selon Benjamin Psaume, contrairement à l'étiquette que lui a collé le foot français depuis longtemps, et injustement d'après l'intéressé.

Pour preuve : cinq buts marqués face à Brest, Troyes et Lens, pas de bus mis en place, et un système à quatre plutôt qu'à cinq, la majeure partie du temps, depuis son retour. Seulement, Benjamin Psaume détaille : "c'est toute l'équipe qui défend, avec Michel Der Zakarian (...) contre Lens, les ailiers ont énormémement aidé, ils sont allés sur les pistons adverses, alors que Wahbi Khazri a essayé d'embêter la relance de Danso."

Un replacement permanent et une discipline constante, voici donc deux autres éléments déterminants et chers au cœur d'un entraîneur qui n'accepte pas l'avarice en terme d'efforts et qui impose de nouveau son style par "son caractère et sa personnalité" aux yeux de Patrice Beaumelle.

Un mercato (enfin) réussi !

Au delà du premier rôle, et de celui de ses adjoints, celui des trois joueurs attirés cet hiver n'est pas mineur dans le redressement et dans le renouveau su Montpellier Hérault. Michel Der Zakarian le sait et c'est aussi la raison pour laquelle il refuse, en plus de ne pas être fait de ce bois-là, de taper sur le travail de son prédécesseur, vois des deux dont il a pris la suite.

Car oui, les prestations et le leadership de Benjamin Lecomte, l'agressivité de Kiki Kouyaté et l'expérience comme le volume d'Issiaga Sylla apportent une valeur ajoutée dans un vestiaire qui avait perdu foi, comme sur le terrain, en plus de faire souffler un vent nouveau au sein du groupe.

Entre le coach et les renforts, la Paillade a donc sans doute réalisé, cet hiver, son meilleur mercato, pourtant souvent plus compliqué que celui d'été, depuis plusieurs années. Elle croit désormais, assez légitimement, qu'il permettra au club de décrocher son maintien en Ligue 1, au mois de mai. Der Zak, lui, souhaite obtenir encore cinq succès sur les treize rendez-vous restants, à commencer par Angers ce dimanche, pour l'assurer.