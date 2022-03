Montpellier Hérault : Elye Wahi prolonge jusqu'en juin 2025

Auteur de sept buts et une passe décisive en 26 matchs de Ligue 1, cette saison, Elye Wahi s'est imposé comme l'un des attaquants majeurs du club, après le départ de Gaëtan Laborde et de Andy Delort, l'été dernier.

Très convoité ces derniers mois, par des clubs anglais notamment, alors qu'il confirme les promesses de la saison dernière (3 buts pour ses 18 premiers matchs avec les pros), le jeune garçon aussi précoce que doué et qui s'appuie sur des qualités athlétiques assez épatantes pour son âge, mais aussi de vitesse et de percussion pour briller, a finalement prolongé son bail jusqu'en juin 2025, dans l'Hérault, ce lundi, selon les informations de France Bleu Hérault.

"Je suis heureux et ravi qu'Elye continue l'aventure avec nous et qu'il se projette sur plusieurs années avec nous (...) qu'il nous marque plein de buts jusqu'à la fin de saison et dans les années à venir" a déclaré Laurent Nicollin, président du club, alors que l'intéressé s'est quant à lui dit "très content" de prolonger avec son club formateur. Il affirme que c'était "une évidence" et espère "continuer à faire vibrer les supporters".

Il est vrai que Eye Wahi, nous l'avions d'ailleurs indiqué sur France Bleu Hérault ce dernières semaines, comme son entourage, souhaitaient ardemment poursuivre au sein du club, avec lequel il était lié jusqu'en juin 2023, et où Francis De Taddeo l'a attiré peu de temps après son arrivée, alors que les deux hommes s'étaient connus à Caen.

Le jeune garçon, malgré les appels du pied et téléphoniques de plusieurs écuries, et des propositions bien plus importantes, a donc choisi d'être raisonnable, sachant qu'il doit encore continuer à grandir et progresser. Il fallait alors trouver un accord financier, à la hauteur des attentes et dans la mesure de ce que Montpellier pouvait offrir, chose que les deux parties sont parvenues à atteindre sans difficulté.