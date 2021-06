Montpellier Hérault : fin de carrière pour Vitorino Hilton

Il l'ignorait, mais Vitorino Hilton a joué son dernier match de Ligue 1 à Nantes, le 23 mai dernier. Ce soir là, le capitaine de la Paillade espérait encore poursuivre l'aventure et convaincre ses dirigeants de lui offrir une onzième et dernière année de contrat. Seulement, au cours d'un entretien avec Laurent Nicollin et Bruno Carotti, le vendredi 28 mai, le défenseur de 43 ans a appris que le MHSC ne souhaitait pas poursuivre l'aventure sur le terrain.

Une reconversion a été proposée à Vitorino Hilton, qui se donne le temps de la réflexion pour définir sa nouvelle mission. le double champions de France avait toujours rejeté l'idée de finir ailleurs qu'à Montpellier.

Entre janvier 2004 et mai 2021, Vitorino Hilton aura joué pour quatre clubs français : Bastia, Lens, Marseille et Montpellier. Au total, 670 matchs dans le monde professionnel dont 354 avec La Paillade, soit plus de la moitié. En Ligue 1, 512 matchs dont 320 avec le MHSC. Arrivé après un sacre avec l'OM en 2011, Vito avait débuté avec Montpellier par une victoire lors de la deuxième journée de Ligue 1 à Lille, le 14 août 2011, au cours d'une saison qui l'a vu de nouveau soulever le trophée. Il aura fini comme titulaire et sur un nouveau succès, à Nantes : 3570 jours plus tard.