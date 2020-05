Montpellier Hérault : Joris Chotard et Thibaut Vargas dans 100% Paillade sur France Bleu Hérault

Les deux jeunes joueurs du Montpellier Hérault sont les invités de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, ce lundi, dans l'émission 100% Paillade. Une demi-heure d'entretien en direct et en visio, avec un Facebook Live.

La révélation et la très bonne surprise : Joris Chotard et Thibaut Vargas, respectivement milieu de terrain et défenseur du MHSC, sont les invités de Bertrand Queneutte et de notre consultant Geoffrey Dernis, ce lundi.

Les deux jeunes formés et passés pro cette saison à Montpellier seront en direct, en Facebook Live (visio), à partir du 18h sur la page Facebook de France Bleu Hérault. Bilan de leur saison, avenir, parcours, anecdotes... ils répondront à nos questions et à vos questions, puisque vous pourrez les interroger en direct à travers les commentaires.