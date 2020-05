Montpellier Hérault : Junior Sambia "va mieux" mais "doit se reposer"

Ce sont des nouvelles rassuranteset qui soulagent l'ensemble de la famille du MHSC : Junior Sambia va mieux. Beaucoup mieux. Invité de 100% Paillade avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, ce vendredi, sur France Bleu Hérault, le président Nicollin a confié l'avoir eu cette semaine au téléphone : "cela a été une grande joie d'entendre sa voix, il nous a fait une grande, grande frayeur, la semaine dernière. On était très touché, très peiné, avec les joueurs. Il va bien, il va mieux. Il faut qu'il se repose. Cela nous a profondément touchés (...) La reprise du championnat était devenue anecdotique, parce que je sentais beaucoup d'inquiétudes chez mes joueurs. C'est aussi pour ça qu'il y avait sans doute plus de philosophie de mon coté, par rapport aux autres présidents. On relativise beaucoup plus".

De son côté, Junior Sambia a posté un message, ce vendredi, sur son compte instagram. Il a tenu à remercier tous ceux qui lui ont adressé des messages de soutien, ces derniers jours.