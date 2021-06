Montpellier Hérault : Kylian Kaiboue et Samy Benchamma quittent le bercail

Formés à Montpellier, Kylian Kaiboue et Samy Benchamma ont trouvé un nouveau point de chute. Les deux hommes ne sont pas conservés par leur club et évolueront en Ligue 2, la saison prochaine.

Prêté un an à Sète, Kylian Kaiboue était en fin de contrat à Montpellier et quittera l'Hérault, cet été. A 22 ans, le milieu de terrain repositionné latéral gauche a su rebondir après une sérieuse blessure au genou. Auteur d'une saison pleine en National, le jeune homme a tapé dans l'oeil de nombreuses formations, et notamment le SC Bastia, champion et promu en Ligue 2. C'est ainsi qu'il vient de s'engager pour trois ans avec la formation de Mathieu Chabert. Kylian Kaiboue va donc découvrir un nouveau championnat, mais surtout un stade et une ambiance mythique du foot français.

La deuxième division, c'est aussi vers elle que se dirige Samy Benchamma. Lancé pour la première fois en tout début de championnat face à Rennes (2'), le prometteur milieu défensif a été remis en selle en fin de saison et a pris part aux quatre derniers journées, affichant des qualités et un bel état d'esprit. Non conservé par le MHSC, qui a hésité à le prolonger, Samy Benchamma rejoindra finalement Niort où il retrouvera les anciens pailladins Bilal Boutobba et Bryan Passi, et où il fera la connaissance de Jean-Manuel Thétis, membre de la direction sportive. Ce dimanche, alors que nous avions révélé fin avril qu'il sur les tablettes des chamois, nos confrères de RMC ont indiqué qu'il s'apprêtait à s'y engager pour trois ans. Une signature qui pourrait entraîner le départ de Dylan Louiserre, capitaine convoité par des formations plus huppées. Pour Samy Benchamma, l'officialisation interviendra ce lundi.