Montpellier Hérault : l'Allemagne, prochaine destination de Maxime Estève ?

Dès ses premières performances en Ligue 1, en août 2021, Maxime Estève a crevé l'écran. Et, dans un monde où plus personne ne traîne, de nombreux clubs ont rapidement inscrit son nom sur leur liste des jeunes joueurs à fort potentiel. Des clubs qui, depuis, le suivent de près. En Italie, d'abord. En Allemagne, désormais.

Ainsi, à seulement 21 ans et après 47 rencontres dans l'élite, celui qui a remporté le Festival Espoirs de Toulon, il y a un an, n'a jamais été aussi proche d'un départ. Le mois dernier, Laurent Nicollin, président du club héraultais, confirmait d'ailleurs avoir retoqué une offre de Sassuolo, en Serie A.

Jugée trop faible, il s'agissait de la première tentative estivale d'un club transalpin, avant que les allemands ne transmettent les leurs. En effet, deux formations de Bundesliga en quête d'un central gaucher s'apprêtent à passer à l'offensive, selon nos informations.

Des écuries bien plus fortes financièrement et donc capables, à priori, de débourser la somme attendue par Montpellier : au moins huit millions d'euros. Car si le MHSC est disposé à laisser filer l'un de ses trois jeunes pailladins "bankable", avec Elye Wahi et Joris Chotard, la direction ne souhaite cependant pas le faire au rabais.

De son côté, Maxime Estève est pour le moment concentré sur la préparation estivale entamée le 3 juillet, et sur les amicaux qui se profilent. Mais il semble que son avenir se dessine de plus en plus à l'étranger.

Il pourrait ainsi s'agir d'une des grosses ventes du mercato d'été, après les départs libres de plusieurs joueurs, récemment, et alors que l'attaquant congolais Béni Makouana vient de faire ses adieux à ses partenaires, lui qui prend la direction de l'Ukraine et du Polissya Zhytomyr, promu en D1.