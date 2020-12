Montpellier Hérault : l'emplacement du futur stade connu "d'ici fin décembre" nous confie Michaël Delafosse

Invité de 100% Paillade, sur France Bleu Hérault, ce vendredi, Michaël Delafosse nous a confié que l'emplacement du futur stade du MHSC serait connu d'ici la fin du mois. Le maire et président de la métropole de Montpellier est proche d'un accord avec le club présidé par Laurent Nicollin.

On connaîtra l'emplacement du futur stade du Montpellier Hérault dans moins d'un mois ! Michael Delafosse a annoncé ce vendredi soir dans 100% Paillade sur France Bleu Hérault que la signature pour le futur stade du Montpellier Hérault interviendra avant le 31 décembre 2020. Le travail et les discussions avec les différents acteurs au sein du comité de pilotage et notamment avec le président du MHSC Laurent Nicollin est sur le point de porter ses fruits.

Le maire de Montpellier, invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis nous a annoncé que seuls deux sites étaient dans la short-list : Ode à la Mer et Odysseum. Le premier a "sa préférence". Ceux de Saporta et de Cambacérès sont définitivement hors-course.

Quant à l'avenir du stade de la Mosson, dans le quartier de la Paillade, le maire sait déjà à peu près ce qu'il souhaite en faire. Michaël Delafosse veut que la Mosson reste un lieu dédié au sport, un lieu vivant qui permette d'attirer du public toute la semaine, et pas une fois tous les quinze jours.

