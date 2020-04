Montpellier Hérault : Laurent Nicollin invité exceptionnel de 100% Paillade sur France Bleu Hérault

Le président du MHSC sera l'invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, ce vendredi, en Facebook Live. Il répondra en direct aux questions de notre journaliste et de notre consultant, entre 18h et 18h30.

Au lendemain de la décision de la Ligue de Football Professionnel concernant l'issue et le classement du championnat de France de Ligue 1, cette saison, l'équipe de 100% Paillade reçoit le président du Montpellier Hérault.

Laurent Nicollin sera en direct avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, ce vendredi, entre 18h et 18h30. En Facebook Live (visio), depuis chez lui, il commentera la décision de la LFP, la huitième place de son club, nous parlera du mercato et des finances de son écurie, et répondra à nos questions et aux vôtres, car vous pourrez laisser vos commentaires sur notre page Facebook, durant l'émission.