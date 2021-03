Montpellier Hérault : le supporter blessé lors d'un rassemblement a été opéré

Les supporters s'étaient rassemblés pour accompagner et encourager les joueurs du MHSC au moment de leur départ vers Nîmes

C'est une blessure impressionnante qu'a subi que ce supporter alors qu'il se trouvait avec son fils près du bus où l'ambiance était survoltée, ce dimanche. Il était environ 10h30, le car des joueurs du MHSC s'apprêtait à quitter la Ville direction Nîmes pour le derby, quand est survenu cet accident. A ce moment là, plus de 500 personnes entouraient le bus, et quelques-uns faisaient usage d'engins pyrotechniques et de pétards.

Atteint près de l'oeil droit, sans qu'on ne sache par quoi ni par qui, l'homme de 40 ans, le visage en partie ensanglantée s'est alors assis dans l'herbe, a d'abord pris en charge et protégé par plusieurs supporters et notamment les groupes ultras qui ont tout fait pour faciliter l'intervention des secours et mettre son fils à l'abri, avant que les pompiers ne lui prodiguent les premiers soins, puis le conduisent à l'hôpital.

L'opération a eu lieu ce dimanche soir, la partie du visage endommagée a été reconstituée, mais l'oeil touché pourrait ne plus fonctionner. Le club et Vitorino Hilton, capitaine de la Paillade, avertis du drame, ont offert le maillot du brésilien au petit garçon de la victime. Les groupes de supporters sont également derrière la famille et "ne la lâcheront pas".

Ils réfléchissent à la fois à une action à mener en sa faveur, mais aussi à la manière de mieux prévenir ce type d'accident à l'avenir, alors que de nombreux supporters non encartés à des groupes s'étaient rassemblés sans qu'aucun contrôle de ce qu'ils transportaient ne soit possible, et alors qu'il s'agissait d'un espace relativement fermé, devant l'hôtel Mercure du Polygone de Montpellier, où il était difficile de ne pas s'entasser les uns sur les autres.