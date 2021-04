Montpellier Hérault : Michel Der Zakarian et Laurent Nicollin négocient une éventuelle prolongation

Alors qu'ils ont presque semblé se tourner le dos ces derniers mois, Laurent Nicollin et son entraîneur se sont faits face il y a quinze jours et remettront ça avant la réception de Marseille, en fin de semaine. Sur la table, une éventuelle prolongation du technicien français, en poste à Montpellier depuis bientôt quatre ans.

Jusqu'à présent, sans jamais fermer la porte à une nouvelle poignée de main, l'un comme l'autre ont laissé entendre qu'ils aspiraient à autre chose. Le boss du club, à moins de quatre ans de l'inauguration de son nouveau stade, semble vouloir franchir un cap sportivement, et n'a pas exclu l'idée d'accueillir un petit nouveau ou un ancien de la maison.

Plusieurs noms ont d'ailleurs circulé : Bruno Génésio, qui a finalement rejoint Rennes, mais aussi Rémi Garde, Thierry Laurey, Olivier Dall'Oglio, Bernard Blaquart, Sabri Lamouchi, Patrick Vieira, et même Laurent Blanc.

De son côté, Michel Der Zakarian et son entourage évaluent certaines opportunités, notamment à l'étranger, et n'excluent pas de changer d'air. Il nous l'avait d'ailleurs fait comprendre lors de son dernier passage, dans 100% Paillade.

Seulement, les deux hommes, qui se connaissent par cœur, sont malins. Au delà de l'estime qu'ils se portent, ils ont bien conscience que la conjoncture économique n'est pas forcément favorable ou opportune pour un déménagement et un grand chambardement, et ils savent que l'herbe ne sera pas forcément plus verte ailleurs. C'est pourquoi la raison pourrait l'emporter et finalement inciter les deux parties à se (re)dire oui.

Une prolongation : le choix de la raison ?

Le coach a pour lui d'avoir mis le MHSC dans les dix premiers de Ligue 1 lors de ses trois premiers exercices, d'être toujours à la bataille pour les places européennes en championnat, d'être toujours engagé en Coupe de France et d'avoir su redonner un souffle nouveau à l'équipe, avec son changement de système en cours de route.

De son côté, touché comme tous ses homologues par la crise, Laurent Nicollin n'a sans doute pas les moyens de faire des folies, avec un entraîneur plus cher, voire hors de prix, alors que le contexte financier et l'incertitude liée aux futurs droits télé, à la pandémie et à la billetterie l'y incitent sans doute encore moins.

La réunion prévue en fin de semaine en dira sans doute d'avantage, à la fois sur l'avenir du club et sur celui d'un entraîneur qui, au moment d'engager les discussions, aura tout intérêt à se présenter avec, dans la main, un ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la France.

Cela ne conditionnera sans doute pas la signature d'un nouveau bail, mais une qualification, ce mercredi, permettra d'apparaître encore plus fort au moment d'exposer son projet, et de discuter du salaire et de la durée du possible contrat.