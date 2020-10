Montpellier Hérault : Michel Der Zakarian félicite son équipe et ses adjoints après le nul à Monaco

Michel Der Zakarian est un entraîneur convalescent mais satisfait, ce lundi matin, au lendemain de la septième journée de Ligue 1. "Un peu courbaturé" et cloué chez lui à l'isolement, le technicien héraultais n'a qu'une hâte : retrouver le terrain. En attendant, il a vécu à distance la performance de ses hommes, qui sont parvenus à arracher un point sur la pelouse de l'ASM (1-1), dimanche après-midi : "On a très bien défendu, après le carton rouge contre Téji, pour lequel l'arbitre dégaine d'ailleurs très rapidement, alors qu'il n'y a pas volonté de faire mal. Un peu comme Florent Mollet contre Rennes".

Le coach félicite son équipe, il souligne entre autre la très bonne copie rendue par Nicolas Cozza, mais aussi son staff. D'ailleurs, modestie et volonté de mettre le mettre en avant, ou bien simple réalité, toujours est-il que Michel Der Zakarian indique que ce sont ses adjoints qui ont décidé de remplacer Andy Delort par Stephy Mavididi, à la pause : "C'était déjà une possibilité avant le match, car Andy avait eu un petit coup de fatigue la veille. On avait donc discuter de cette option et on s'était dit qu'on pourrait le faire en cours de match. Ensuite, à dix contre onze, c'est mon staff qui a pris la décision. J'ai des adjoints qui voient bien les choses, ils voient la même chose que moi. Stephy a fait preuve de sang froid, il a bien négocié cette situation. Mes adjoints, je leur ai parlés avant et après le match".

Un coaching payant, en effet, puisque Stephy Mavididi n'a mis que six minutes pour ouvrir le score et son compteur, sur l'une des très rares possibilités héraultaises. L'anglais a profité du fait que tous les monégasques ou presque opéraient un siège sur le but adverse, pour mener une contre-attaque éclair, et conclure après un raid solitaire.